Collectors Club verbeeldt zachte zomer met oosterse cadans

Collectors Club, het creatief collectief achter de A Suivre boetieks, vertrekt voor lente-zomer ’20 op reis naar het Verre Oosten. In Japan geven de kunst van de kimono en de cultuur van Japanse knopen vorm aan een collectie die zachtheid en vrouwelijkheid ademt.

Het veelal fade kleurenpalet dat op de voorgrond treedt, vindt zijn oorsprong in erotische stampas van weleer maar leent eveneens uit het werk van vermaard schilder Katsushika Hokusai. Bovenal primeert een gevoel van intimiteit.

Nele en Veerle Van Doorslaer laten zich verleiden door aardse elementen en Oriëntaalse puzzeldozen in een veelheid aan materialen. Jade, ivoor, keramiek of hout inspireren een intimistische tactiliteit die zich uit in verstillende tonen en uitgepuurde materie.

Vloeiend ivoor en ecru bouclé worden vervolledigd door apricot linnen en nougat katoen. Helderblauw en kraakwit popeline geven een knisperende toets aan een ultravrouwelijke collectie, die terugplooit op natuurlijke stoffen in katoen of linnen.

Collectors Club gaat prat op een pure snit en minimalistische coupe, vertaald naar ritmische ensembles die zich inwisselbaar laten combineren. Een totaalsilhouet in tandem met de mode de vie van de femme Collectors Club.

Net als voorgaande collecties brengt het opkomend high-end label een hommage aan emblematische vrouwen over disciplines heen. Dit seizoen blik discreet terug, of vooruit, naar de uitzonderlijke visie van modern icoon Yayoi Kusama.

Vanop afstand, in de schemerzone, onderstrepen Kusamas inherente kwetsbaarheid en vroege oeuvre een perspectief van ongedwongen tederheid en onverbloemde vrouwelijkheid. Kortom, een ode aan de kracht in frêleheid.

De lente-zomer '20-collectie is vanaf februari verkrijgbaar bij onder meer A Suivre (Brussel, Sint-Martens-Latem, Knokke, Kortrijk, Roeselare), Atelier d’Anvers (Antwerpen), Obin (Kortrijk), Dawance (Verviers), Ferrer (Nieuwpoort), L'Oxygène (Oostende) en Villa Maria (Brugge).

OVER COLLECTORS CLUB

Collectors Club is het nieuwste project van Nele en Veerle Van Doorslaer, de zussen achter de multimerkenboetieks A Suivre. De collectie is geïnspireerd op de dubbele betekenis van de naam Collectors Club. De zussen streven enerzijds naar sprekende essentials voor gedreven vrouwen – zeg maar ‘collectors items’. Tegelijk wil Collectors Club fungeren als een creatief collectief van aanstormend talent, van designers over artiesten en illustratoren tot fotografen.

Collectors Club gaat prat op kwaliteit: hoogwaardige materialen uit Frankrijk en Italië, een sublieme Europese afwerking en smetteloze Belgische snitten liggen aan het hart van de collectie.

