Creatieve samenwerking met Heron Preston voor Calvin Klein

ESSENTIALS

Minimalisme, sensualiteit, jeugdigheid en vrijheid hebben altijd centraal gestaan in Calvin Klein's visuele uitingen. Tijdloos, en inmiddels onderdeel van het handelsmerk. Calvin Klein ontwerpt kleding door na te denken over wat essentieel en nodig is. Heron Preston for Calvin Klein belichaamt deze idealen in een nieuwe collectie, die wordt gedefinieerd door ingetogen en tegelijkertijd sterk aanwezige details. Ongewoon, maar universeel.

De Heron Preston for Calvin Klein collectie is geïnspireerd door tradities van bruikbaarheid en performance, en vestigt de aandacht op de meest gewaardeerde kledingstukken van Calvin Klein. In de collectie brengt Preston seizoenen en stijl bijeen.

”Ik wilde een universele taal vinden die een wereldwijd publiek aanspreekt. Een taal die niet vervreemdt, maar je juist uitnodigt in deze wereld van eenvoud, die complexiteit wegneemt en je je eigen stijl laat ontdekken door het comfort en de ondersteuning van de kledingstukken.“ - Heron Preston

CREATIEVE CONSULTANT

Heron Preston behoort vandaag de dag tot een van de meest invloedrijke creatives die we kennen. Sinds hij begon, heeft Preston een lading aan werk geproduceerd dat zijn eigen weg baant van het opnieuw bedenken, herontwerpen en hergebruiken van uniformen en gebruiksvoorwerpen in samenwerking met NASA en DSNY, tot het uitvinden van nieuwe concepten op het gebied van duurzaamheid en materialen. Preston definieert de identiteit van zijn merk in drie R’s: revolutionary, relatable en relevant.

CREATIEVE SAMENWERKING

Door een gedeelde visie creëerden Heron Preston en Calvin Klein een collectie voor alledaagse mensen. Preston kwam binnen als creatief adviseur en onderzocht eerst wat volgens hem de meest noodzakelijke en iconische stukken van het merk waren: ondergoed en het witte shirt, en van daaruit breidde hij zich uit binnen de vangrails van wat essentieel is. Niet meer en niet minder.

Preston zegt: “Dit gaat verder dan alleen een normale samenwerking. Ik noem het een samenwerking 2.0., omdat het werk dat we hebben gedaan en hoe we het hebben gedaan verder gaat dan alleen productontwerp en plaatsing. We hebben geprobeerd een nieuwe business taal te hervormen en te ontwikkelen, terwijl we de cultuur, ervaring en geschiedenis van Calvin Klein nog steeds volledig omarmen en respecteren.”

COLLECTIE

De collectie dient als een minimalistisch canvas voor creatieve verkenning. De kleding komt tot leven zodra ze door verschillende mensen wordt gedragen. Het is een verzameling stukken die essentieel is, maar niet generiek. Het is een optimalisatie van basis kledingstukken die in elke stijl kunnen worden verwerkt. Trouw aan zowel Calvin Klein als Preston's persoonlijke visie op design, heeft de collectie een unisex-benadering, waarbij zelfexpressie boven gender wordt verkozen. Er is gefocust op inclusiviteit van lichaam en identiteit.

Prestons verhaal en perspectief rondom essentials richt zich tot het nastreven van eenvoud, het opnieuw bekijken van stijlen en het obsederen van details, altijd met iets nieuws. Zo krijgt een effen wit T-shirt inzetstukken onder de oksels. De stukken zijn afgewerkt met verhoogde ribbels en stiksels die er bijna 3D uitzien. Er zit een speciaal merkelement aan de binnen- en buitenkant van de collectie. De essentie is om vertrouwde dingen op onbekende manieren te gebruiken, de basisprincipes van Calvin Klein naar de voorgrond te brengen en de geschiedenis van het merk vanuit een modern perspectief te interpreteren.

De eenvoudige silhouetten van de collectie zijn met obsessieve precisie gesneden en gemaakt van zwaardere, stevigere stoffen. T-shirts zijn gemaakt van lichtgewicht, biologisch katoen voor het basispakket en van zwaar 8-ounce katoen voor een enkel overhemd, wat weer aansluit bij de functionele en utilitaire werkkledingelementen van de collectie. “Als je uit streetwear en skateboarden komt, met mijn achtergrond, dan is het T-shirt iets dat je als eerste ontwerpt en die basis gelijk het beste moet doen. Het is voor ons een soort sociale valuta”, zegt Preston.

De collectie is ontwikkeld met veel aandacht voor het milieu en duurzamere uitvoeringen, een cruciaal element voor zowel Preston als Calvin Klein. Over alle opties is zorgvuldig nagedacht: raw denim wordt gebruikt om water te besparen, er wordt veel gebruik gemaakt van biologisch en gerecycled katoen en de verpakking is plasticvrij.

De Heron Preston for Calvin Klein collectie is vanaf 23 april verkrijgbaar op calvinklein.nl