Cyell: Swimwear Spring/Summer 2022

About the collection

Elegant, een tikkeltje luxer en gedurfder; de nieuwe zomercollectie van Cyell is ontworpen met oog voor detail. De mate van verfijning siert en tilt Cyell naar een hoger niveau. Kwaliteit staat zoals altijd voorop. In de pasvorm maar vertaalt zich ook in rijke

materiaalkeuzes zoals; gebreide stoffen, rib stoffen, structuur stoffen, handgeschilderde prints en verfijnde details zoals; borduursels en (gouden) accessoires. Cyell speelt in op trends, maar blijft trouw aan het merk haar iconische DNA: uitgesproken prints en

bijzondere kleur combinaties. Dit seizoen mijmeren en dagdromen we over fijne summer escapes, over die mooie zomers die altijd blijven komen. Even ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Cyell neemt je mee naar vier zorgeloze escapes die je zullen laten stralen.

Swimwear collectie

Escape to Malaysia (resort)

De resort collectie ‘escape to Malaysia’ neemt je mee naar de paradijselijke, indrukwekkende natuur en vruchtbare jungles. Je vindt er botanische prints, een iconische paisley en harmonieuze kleuren. Dit in combinatie met een rijk gestructureerde solid die je doet denken aan een oase van palmbomen. Een thema, rijk in kleur en on-trend details.

Escape to the West-Indies Zorgeloos, tropisch, kleurrijk en zonnig, dat is een escape naar West-indie. De kleurrijke flora en fauna zitten verborgen in de zeegroene paisley en ook in programma Meadow Mood dat je meeneemt naar een veld vol wilde tropische bloemen, met hibiscus en orchideeën. Daarnaast vind je een twist op de tie-dye techniek in elegante kleuren die prachtig in elkaar overlopen. Aangevuld met stijlen met prachtige geborduurde details, speelse volants en stijlvolle rib structuren voor die eyecatching summer look.

Escape to Santorini

Even zo sprookjesachtig is een escape naar het eiland Santorini. Een wereld ver weg van grijze dagen en waar de zachte zeebries altijd door je haren waait. De nieuwe grafische ikat-print is levendig en kleurrijk. De karakteristieke straten van Santorini zijn belichaamd in dit programma in witte, blauwe en terracotta tinten. De tijdloze polkadot heeft een update gekregen in dromerig blauw met ruffles en zorgt voor die typische vintage feel. Ook de zebraprint is een echte musthave. Verrassend en nieuw door de gebreide stof en de mooie tonale kleuren, geïnspireerd op het schitterende maanlicht in de Egische zee.

Escape to Bali

Een eiland dat je omarmt en nooit meer loslaat. Laat je meeslepen in de zomerse dagen, parelwitte stranden, prachtige palmbomen en schilderachtige zonsondergangen. Vertaalt in een sprankelende gouden taupe kleurige lurex stof, trendy ruffles, verrassende,

uitgewerkte luipaard print en een kenmerkende delicate bloemenprint. Leef de tropische droom!

Uiteraard is de collectie ook aangevuld met matchende beachwear zoals kaftans, multiway pareo’s, espadrilles en elegante jurkjes om

jouw zomer look helemaal compleet te maken.

New styles

Naast commerciele stijlen, vertegenwoordigt deze collectie meer uitgesproken items. Fashion items waar we blij van worden; zoals uitgewerkte beachwear van natuurlijke materialen, badpakken met een elegant flared mouwtje (stijl code 323). Een 80’s slip (stijl code 226) die je benen optisch langer maken en jouw prachtige curves benadrukken. Op zoek naar een elegante top met een meer open look?

Hiervoor is de nieuwe stijl 197 toegevoegd, een hoge triangel top die een prachtig decolleté creëert. Verder is de collectie aangevuld met meer belted items en een veelheid van volants. Of te wel... Fun in the sun!

Lees meer over Cyell op de merkpagina: