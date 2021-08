D'heygere herinterpreteert Wouters & Hendrix' iconische Chapters ring in modulaire juwelencapsule

D'heygere for Wouters & Hendrix

Wouters & Hendrix nodigt Stéphanie D’heygere uit voor een bijzondere samenwerking. De accessoireontwerpster, gekend van haar eponieme label gebaseerd in Parijs en werk voor onder meer Maison Martin Margiela en Y/Project, trekt Wouters & Hendrix' iconische 'Chapters' stapelring binnen in haar eigen universum. Het resultaat is een krachtige collectie van zeven zilveren oorbellen waarin de creativiteit van beide merken en het ambacht van Wouters & Hendrix versmelten.

D'heygere for Wouters & Hendrix, Chain Ear Cuff, 160 euro

De 'Chapters' ring maakt zijn intrede in de Wouters & Hendrix-collectie in 2002, wanneer het ontwerpersduo besluit om schakelkettingen van hun bewegingsvrijheid te beroven, en die te fixeren in zeven solide ringen. Het idee ontspint zich in 'Chapters', een stapel verzamelobjecten die als een collectie draagbare herinneringen bijzondere momenten in het leven van de drager verbeelden.

D'heygere for Wouters & Hendrix, Twisted Chain Hoops, 390 euro

De inmiddels iconische 'Chapters' ring speelt een glansrol in deze capsule, ontworpen door D'heygere en ontwikkeld en vervaardigd in het Antwerpse atelier van Wouters & Hendrix. Stéphanie D'heygere deconstrueert en herinterpreteert het juweel tot een modulaire capsule van zeven ear cuffs en hoops, die zich moeiteloos transformeren tot armband, ring of ketting. Eigenzinnig en creatief, net zoals de twee Belgische labels.

D'heygere for Wouters & Hendrix, Triple Chain Hoops, 385 euro

"Wij herkennen in Stéphanies werk de drang om de grenzen af te tasten van wat juwelen (kunnen) zijn. Ook haar zelfrelativering is ons niet vreemd. We waren dan ook benieuwd — en blij verrast — om te ontdekken hoe zij een icoon uit onze collectie naar haar hand zet," aldus Wouters & Hendrix.

Chain Bangles Hoops, 235 euro, Chain Pendant Hoop, 310 euro

De collectie D'heygere for Wouters & Hendrix is verkrijgbaar in gelimiteerde oplage vanaf 2 september in de boetieks van Wouters & Hendrix in Antwerpen en Brussel en online via wouters-hendrix.com en dheygere.com. De collectie is eveneens verkrijgbaar bij Gentlewench (Londen) en Visit For (Osaka).

O V E R D ' H E Y G E R E

De Belgische ontwerpster Stéphanie D'heygere studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen in 2009. Twee jaar later treedt ze aan als Head of Jewelry bij Maison Martin Margiela, waar ze tot 2015 blijft, om vervolgens als Senior Jewelry Designer bij Dior aan de slag te gaan. Nadien ontwerpt D'heygere op freelance basis statement juwelen en accessoires voor zowel de nieuwe lichting Parijse labels, waaronder Jacquemus en Y/PROJECT, als voor gevestigde Parijse labels zoals Jean Paul Gaultier en Courrèges, met wie ze nog steeds samenwerkt. Sinds 2015 geeft D’heygere eveneens les binnen de opleiding Master of Arts in Fashion and Accessory Design aan de Head Geneva University of Art and Design.

Haar gelijknamige accessoirelabel D'HEYGERE werd bij de lancering in januari 2018 tijdens Paris Fashion Week met veel lof onthaald. De inventieve juwelen en lederwaren stemmen tot nadenken en bieden een nieuwe kijk op de stroom van het dagelijkse leven. De ontwerpen, die vorm en functie laten balanceren op gedurfd minimalisme, werden bekroond met de prestigieuze ANDAM Accessories Prize in 2018.

O V E R W O U T E R S & H E N D R I X

Wouters & Hendrix gaat over de samensmelting van vakmanschap en verwondering sinds 1984. De avant-gardistische spirit die de beginjaren van het merk typeerde, vormt nog steeds de basis voor hun benadering van het juweel. Vanuit een drang om grenzen te verleggen, blijft Wouters & Hendrix de klassieke technieken van de edelsmeedkunst herdefiniëren en een nieuwe vormentaal ontwikkelen. De creatieve verbeeldingskracht van het surrealisme loopt als een rode draad door hun subtiel rebelse werk. Elk ontwerp, met de hand gemaakt in het atelier in Antwerpen, getuigt van ambacht en een voorliefde om verhalen te vereeuwigen in zilver en goud. Een vrouw draagt niet zomaar een Wouters & Hendrix-juweel, maar een verhaal dat haar persoonlijkheid benadrukt.