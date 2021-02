De FW21 collectie van Red-Rag kids in de spotlight

De zomer moet nog komen, maar we zitten alweer met ons hoofd bij de volgende winter; FW21. En niet zonder reden want de kids collectie van Red-Rag is er een om in de gaten te houden. Het merk heeft voor zowel jongens als meisjes weergave schoenen dit seizoen.

Red-Rag kids

Het merk heeft een stoere nieuwe collectie vol toffe items in de maat van 20 tot en met 41. Er wordt vooral gewerkt met verschillende leersoorten waaronder lak, suède, nubuck en meer. Alle schoenen zijn handgemaakt in Europa (Portugal of Italië). Een werkwijze waar het Nederlandse bedrijf erg trots op is. ‘We werken al sinds het begin met dezelfde fabrieken en ons team is vaak aanwezig bij de productie om alles te checken op kwaliteit en het maakproces. Alle materialen die gebruikt worden kiezen we persoonlijk uit bij leer- en zolen fabrikanten in Italië en Portugal.’

Voor de boys

Het winterseizoen voor de boys ziet er stoer en sportief uit. De collectie bestaat uit mooie lederen sneakers met technische details door de inzet van bijvoorbeeld neopreen of rubber. Er wordt gebruik gemaakt van gekleurde transparante zolen en we zien wat invloed van de retro sneakers; kortom lekker eigenwijs! Verdere inspiratie van de collectie komt uit eigen archieven, met een moderne twist.

Voor de girls

We weten zeker dat het voor de meiden lastig kiezen wordt deze collectie. Er zijn heel veel unieke veterboots te zien, zoals de gave hologram lak variant. Maar ook de chelsea boot is aanwezig voor de trendy meiden dit seizoen. Ze komen in allerlei varianten; zwart, off white, lak en suède. Met een subtiele zool voor de kleinere dames en een grove trendy zool voor de grotere meiden. Naast de boots vind je ook sneakers zoals de coole basket sneaker met teddy nep bont. Perfect om een comfy look mee af te stylen.