Deyrolle x Petit Bateau | Verkrijgbaar vanaf 26 oktober

Deyrolle x Petit Bateau Deyrolle ontwerpt Petit Bateau capsule collectie geïnspireerd op het bos

Drie jaar na hun eerste samenwerking bundelen Deyrolle en Petit Bateau opnieuw hun krachten met een capsulecollectie die de wonderen van het leven met alle generaties deelt. Na in 2017 de aandacht te hebben gevestigd op bedreigde diersoorten, hebben de twee wereldberoemde Franse instellingen voor deze collectie inspiratie gehaald uit een ecosysteem dat hen beiden dierbaar is: het betoverende, mysterieuze, vertrouwde, maar voor velen ook het onbekende bos.

KUNST OP KATOEN

Voor deze collectie hebben Deyrolle en Petit Bateau inspiratie gehaald uit de bossen van het noordelijk halfrond en bij het ontwerpen gebruik gemaakt van alle facetten van een bos. Van planten tot dieren, van vogels tot zoogdieren, en van individuele bladeren tot hele bomen. Petit Bateau viert deze diversiteit aan levensvormen in zijn kenmerkende stijl door gebruik te maken van verschillende decoratietechnieken, zoals zeefdrukken, patches en borduurwerk. De dieren en planten op de pedagogische affiches van Deyrolle komen tot leven op de iconische stoffen van Petit Bateau: 1x1 rib, fleece, gewatteerde tubic en natuurlijk de gestreepte jersey. Om de verwondering en de nieuwsgierigheid te stimuleren, wordt elk kledingstuk vergezeld van een door Deyrolle ontworpen kaart of verklarend boekje, vol fascinerende informatie.

DEYROLLE

Sinds 1831 is Deyrolle trouw gebleven aan zijn educatieve roeping. Van de 19de tot en met de 20ste eeuw deelde Deyrolle zijn kennis met bijna 120 landen over de hele wereld. Onder de vleugels van oprichter Jean-Baptiste Deyrolle, die gepassioneerd was door de natuurwetenschappen, publiceerde het bedrijf onder meer boeken over flora en fauna en creëerde vele educatieve hulpmiddelen, waaronder de beroemde geïllustreerde afficheborden. Louis Albert de Broglie, eigenaar van Deyrolle sinds 2001, gaf het bedrijf een nieuwe impuls. "Na het opvoeden van zoveel mogelijk mensen over de aarde, moeten we nu uitleggen hoe we de aarde kunnen behouden". Dit is de nieuwe missie van Deyrolle; als officiële onderwijspartner van COP21 richt de uitgever zich nu op het maken van nieuwe educatieve posters over hedendaagse milieu- en maatschappelijke vraagstukken.

PETIT BATEAU

Sinds 1893 staan de toekomstige generaties klaar. Het bestaansrecht van Petit Bateau draagt de verantwoordelijkheid om kleding te creëren, die gemaakt is om lang mee te gaan en om te worden doorgegeven. De verplichting om te helpen bij de bescherming van de planeet, vat Petit Bateau niet licht op. 100 procent van de Newborn Collection 2020 is gemaakt van bio katoen, en de hele collectie zal tegen 2025 volgen. Achter deze doelstelling schuilt een inspanning op lange termijn en een echte uitdaging, die de zorg voor het milieu en de strenge kwaliteitsnormen van Petit Bateau met elkaar verzoenen. Met respect voor elk individu stelt het merk vandaag wereldwijd bijna 3.000 mensen te werk, waarvan 1.500 in Frankrijk, wat het tot een van de belangrijkste werkgevers in de Franse textielindustrie maakt.