Donsje High Summer collectie 2021: Warme familiedagen op het strand

Een zomerse bries komt je tegemoet met de High Summer collectie van het luxe baby- en kinderkledingmerk Donsje. Waan je op het strand, voel de warme zonnestralen in je gezicht, het zachte zand tussen je tenen en de frisse zeewind door je haren. Het is bijna zover, de zomer komt eraan. Deze High Summer collectie bevat een rijk palet aan kleuren waar je de zee en het zand in terug ziet, met hier en daar een nostalgisch zeemansstreepje. De nieuwste designs zijn geïnspireerd op warme dagen op het strand waar kinderen en ouders samen vliegeren, bootje varen en spelen met de bal. De outfits zijn speciaal ontworpen zodat de kleintjes de warmte kunnen trotseren, terwijl ze er onweerstaanbaar schattig uitzien. Geniet van de zon, de zee en alles wat de zomer speciaal maakt met Donsje.

De High Summer collectie bevat zachte, luchtige materialen zoals linnen en katoen. Deze worden gecombineerd met leren accessoires in de vorm van vrolijke bootjes, ankers, strandballen en vliegers.

De kleding van Donsje is verkrijgbaar voor leeftijden van 0 tot 6 jaar. Babyschoentjes zijn verkrijgbaar in de maten 0 t/m 30 maanden en kinderschoenen in maat 23 t/m 33. De collecties van Donsje zijn verkrijgbaar op: Donsje.com, in de Donsje Flagship Store in Amsterdam en via de officiële Donsje-retailers in binnen- en buitenland.

Over Donsje

Donsje is een exclusief kindermerk dat is opgericht in 2013. Het merk staat bekend om haar onweerstaanbaar schattige designs, waar niet alleen kinderen dol op zijn maar ook hun ouders. De collecties bestaan uit fantasierijke schoenen, hoogwaardige kleding en bijpassende accessoires. Alle producten zijn herkenbaar dankzij hun bijzondere ontwerpen met verfijnde details. De producten worden met de hand gemaakt van premium leer en stoffen van hoge kwaliteit. Deze materialen worden zorgvuldig geselecteerd op duurzaamheid. Het merk gebruikt alleen veilige materialen die zijn getest en voldoen aan strenge Europese regelgeving. Donsje werkt samen met toegewijde fabrieken, waar lokale ambachtslieden in een veilige en positieve werkomgeving werken tegen een eerlijk loon. Het merk doneert een deel van haar winst aan de Shining Star foundation, een school in Nairobi die is opgezet door de oprichters van Donsje.