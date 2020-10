Een goede start voor het nieuwe mannenmodemerk QUBZ

Het nieuwe Nederlandse kledingmerk QUBZ heeft, met het binnenhalen van meer dan 100 klanten, een goed eerste verkoopseizoen gedraaid.

Ondanks de huidige situatie en de onzekerheid die daarbij komt kijken heeft Qubz er toch voor gezorgd dat ze met trots kunnen terugkijken op het eerste verkoopseizoen.

Sales Manager Arno Jansen van de No-Excess Groep is erg tevreden met dit resultaat:

'Natuurlijk is het een uitdaging om juist nu een nieuw merk te lanceren, maar wij hebben al die tijd zelf geloofd in de kracht en vernieuwing van QUBZ. Dit positieve gevoel kwam ook over bij klanten waardoor er het vertrouwen was om in te stappen. Samenwerking staat bij ons al jaren hoog in het vaandel. Dit hebben wij, binnen onze macht, het afgelopen half jaar in deze uitdagende periode ook laten zien en dit willen wij zeker blijven doen. De combinatie van vernieuwing en eigenheid van QUBZ en de band die wij met klanten opbouwen heeft ervoor gezorgd dat we een mooie start hebben gemaakt waar we met trots op terug kunnen kijken. Deze lijn gaan we natuurlijk doorzetten in de toekomst!'

Het fundament is gelegd en wij zijn er van overtuigd dat onze vertaling van casual sport in QUBZ een stabiele factor zal zijn en voor variatie gaat zorgen in de merkenmix van onze relaties.

Vanaf 2 november zal de hoogzomer collectie worden verkocht.. De eerste collectie van QUBZ zal vanaf eind januari in de winkels liggen.