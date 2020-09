Een jaar retourgarantie bij WE Fashion

365 dagen retourgarantie op Fundamentals. by WE

Sustainably Stylish: stijl voor elke dag, kwaliteit voor het leven.

Essentiële items voor de garderobe van elke man, die van hoge kwaliteit zijn, duurzaam zijn en waar ook nog eens een retourgarantie van 365 dagen op zit. Klinkt ideaal toch? WE Fashion introduceert Fundamentals. by WE, een duurzame collectie voor mannen vol met veelzijdige, tijdloze wardrobe building blocks die matchen bij elke outfit.

SUSTAINABLY STYLISH

WE Fashion is de go-to bestemming voor mannen die het ideaal vinden om een complete garderobe te shoppen op één plek. Fundamentals. by WE is een belangrijk onderdeel van de heren collectie. De items zijn duurzaam, van hoge kwaliteit en ideaal te combineren met andere kledingstukken uit de reguliere heren collectie. Ze vormen de perfecte basis voor een sustainably stylish garderobe en zijn altijd het juiste antwoord op de vraag: wat trek ik aan?

365 DAGEN GARANTIE

Onderdeel van Fundamentals. by WE zijn o.a. overhemden, T-shirts, polo's, chino's en ondergoed. Alle items zijn tijdloos, maar ook verkrijgbaar in seizoensgebonden opties, zoals trendkleuren. Fundamentals zijn items die intensief gedragen worden en daardoor van de hoogste kwaliteit zijn. WE Fashion gelooft zo in haar kwaliteit, dat er een retourtermijn van 365 dagen geldt. Gaat er onverhoopt toch iets kapot? Dan vervangt WE Fashion het item voor een nieuwe en wordt het oude exemplaar ingezet voor het recycleprogramma. De prijzen variëren van € 9,99 voor een boxershort tot € 59,99 voor een chino.