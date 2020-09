Elegantie & empowerment, VILA lanceert nieuwe ‘Pale Flower’-herfstcollectie

Vila lanceert nieuwe 'Pale Flower'-herfstcollectie

Grofgebreide truien, aardse kleuren en zachte texturen: de nieuwe collectie van VILA doet ons wegdromen naar het goede leven op het platteland. En daar zit de campagne van de collectie misschien wel voor iets tussen, want die werd geshoot in Friland, een uniek Deens eco-dorp dat helemaal in het teken staat van duurzaamheid en empowerment.

De gloednieuwe collectie van VILA boost het zelfvertrouwen van de eigentijdse vrouw met eenvoudige, elegante en comfortabele silhouetten. Voor ‘Pale Flower’ speelde het merk met natuurlijke vibes: aardse kleuren en zachte texturen voeren de boventoon, en laagjes van wol, leer en katoen zorgen voor tijdloze looks met een eigentijdse, avontuurlijke vibe. Voeg hier en daar een strakke lederen jurk, een zijden sjaal of een statementjas met een klassiek ruitjespatroon in een eigentijds kleurenpalet toe – en de essentie van ‘Pale Flower’ is duidelijk: empowerment en vrouwelijkheid ten voeten uit.

Voor de beelden van de nieuwe campagne zakte VILA af naar Friland, een eco-community op het Deense platteland waar mensen experimenteren met manieren om het dagelijks leven anders te organiseren. Daarbij leggen ze de nadruk op duurzaamheid en zelfredzaamheid. Een nobel doel, en meteen ook de perfecte achtergrond voor een collectie vol stijlvolle basics.

OVER VILA