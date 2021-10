Elements of Freedom: In connection with people and nature

Elements of Freedom bewijst dat je fashion en duurzaamheid prima samengaan

Al vanaf het ontstaan in 2014 laat het Amsterdamse modemerk Elements of Freedom zien dat je dat fashion en duurzaamheid prima hand in hand kunnen gaan. Voor Elements of Freedom is duurzaamheid niet iets wat je nastreeft, maar een logisch uitgangspunt voor alles wat je doet. Waarom zou fashion niet duurzaam en circulair kunnen zijn?

Prijswinnende circulaire fashion

Elements of Freedom gebruikt alleen maar gerecyclede en/of natuurlijke biologisch afbreekbare stoffen. Elk seizoen wordt een volgende stap gemaakt in duurzaamheid. "Inmiddels is 30% van onze collectie gemaakt van gerecyclede stoffen maar ook onze metalen knopen worden gemaakt van gerecycled metaal." Door dit te vertalen naar fashion is Elements of Freedom in 2020 voor de Green Product Award genomineerd en heeft in 2021de German Design Award gewonnen.

Dicht bij huis

Elements of Freedom staat voor wat in haar naam zit, eerlijke arbeidsomstandigheden en een zo laag mogelijk ecologische footprint. De uitkomst hiervan is dat vrijwel alle producten in Europa zijn geproduceerd. Hierin gaat Elements of Freedom nog verder. De productie vindt zo dicht mogelijk plaats bij de leveranciers. Zo worden items die van Portugese stoffen worden gemaakt ook in Portugal geproduceerd. En hierbij wordt niet alleen gekeken naar de eerlijke arbeidsomstandigheden maar ook wat in de productie wordt gedaan als het gaat om hergebruik van materialen, hergebruik van water en reductie van de CO2-uitstoot.

Favoriete stukken die lang meegaan

Duurzaamheid gaat ook, of misschien wel vooral, over lang doen met je kleding, het vaak dragen en houden van je kleding. Daarom is het belangrijk dat kleding niet voor maar 1 seizoen is maar dat je het in volgende jaren ook nog prima kunt dragen. Niet minder belangrijk is de kwaliteit en dat het comfortabel zit. Met deze ingredienten gaan de gedachten vaak uit naar basics in neutrale kleuren. Elements of Freedom doorbreekt dit door juist met zwierige jurken en bijzondere prints te komen, bedoeld voor zelfbewuste vrouwen die niet bang zijn zichzelf te laten zien en die graag positiviteit verspreiden. Door de fantastische pasvorm wil je de kleding eigenlijk nooit meer uit doen. De jurken en de signature blouses van Elements of Freedom worden aangevuld met een collectie van vesten, jasjes en tops, zodat alles het hele jaar te dragen is.

EndlessElements

Elements of Freedom streeft bij elk kledingstuk naar jarenlang draagplezier.

Maar mocht je een kledingstuk niet langer kunnen of willen dragen, verkoop het dan via een vintage programma. Je kunt het kledingstuk ook inleveren bij de Elements of Freedom brandstore in de Wolvenstraat in Amsterdam. Elements of Freedom kijkt dan welk doel we kunnen geven aan het kledingstuk zodat het weer wordt gebruikt en voortleeft.

Making fashion beautiful again

De negatieve impact die de fashionindustrie heeft op het milieu zou je bijna het plezier om je leuk te kleden en een middagje te shoppen ontnemen. En dit terwijl fashion er is om je te uiten, om je prettig te voelen en blij van te worden. Elements of Freedom wil laten zien dat door bewuster te kopen en goed met kleding om te gaan, we een nieuwe wereld openen waar de liefde voor fashion en respect voor mens en natuur samengaan. Let’s make fashion beautiful again.