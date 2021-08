Ellastiek: van rozenaaimachine in studentenkamer naar NR1 scrunchiemerk van NL

In het voorjaar 2017 is Ellastiek gestart. Ella Timmers (26) besloot haar oude roze naaimachine af te stoffen, naar de Albert Cuyp te gaan voor stof en te gaan naaien. Zo werd de allereerste Ellastiek (ook wel scrunchie) geboren. In no time liepen al haar vriendinnen met een Ellastiek. De verkoop begon via Instagram, maar inmiddels is Ellastiek uitgegroeid tot een succesvolle webshop. In de afgelopen vier jaar heeft Ellastiek zo’n 45.000 scrunchies verkocht, maar dat is niet het enige. Ondertussen zijn er al veel verschillende samenwerkingen geweest. Zo lag Ellastiek in 374 Etos winkels én zijn er verschillende samenwerkingen geweest met onder andere Naomi van As, Xelly Cabau van Kasbergen, Lizzy van der Ligt, Benthe Liem en Iris Amber. Ellastiek is hét trendy accessoire merk voor vrouwen, naast de welbekende scrunchies verkoopt Ellastiek ook bucket hats en statement bags.

Ellastiek is geboren als eerste scrunchiemerk in Nederland, maar het is tijd voor de volgende stap. Het afgelopen half jaar is Ella druk bezig geweest met haar nieuwe SS21-lijn. Deze bevat weer allerlei nieuwe items, speciaal voor de zomer. Denk aan een baseball cap, heerlijk voor een dagje op het strand. Deze zijn er in heerlijke pastelkleurtjes: geel, roze, blauw en beige. Maar ook haarklemmen en bandeaus ontbreken niet in deze nieuwe zomercollectie. Naast de XL Statement Bags heeft Ellastiek nu ook Mom bags, deze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende printjes en kleurtjes. De mombags zijn niet alleen handig voor luiers, maar ook strandhanddoeken, laptops en boodschappen passen hier prima in. De collectie bestaat uit verschillende kleuren als: blauw, groen en beige. Oh, en niet te vergeten onze zebraprint.

Naast alle nieuwe zomer items is het bij Ellastiek ook mogelijk om jouw eigen scrunchie te laten ontwerpen, ook wel de customized Ellastieken. Zo kan jij kiezen welke stof, kleur en grootte jouw eigen scrunchie wordt. Ellastiek zal een ontwerp maken waarop jij nog jouw mening mag geven. En voilà, jouw eigen customized scrunchie. Ook leuk voor bedrijven, hockeyteams of studentenverenigingen.