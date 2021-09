Emily Ratajkowski en Pete Davidson zijn de gezichten voor MOOSE KNUCKLES FW21

New York, NY (20 september 2021) - De Moose Knuckles FW21-campagne, onder leiding van iconisch fotograaf David LaChapelle en gestyled door Kyle Luu, voert Emily Ratajkowski, Pete Davidson en Adwoa Aboah mee naar een bevroren stadslandschap, waar de kenmerkende Canadese humor van het merk wordt gecombineerd met een gezonde dosis surrealisme. LaChapelle's kenmerkende fantasmagorische omgevingen, waaronder een ijsgolf van twee meter hoog en een levensgrote ijsmotor, zetten traditionele marketingtechnieken op hun kop door het extreme tegenover het vertrouwde te plaatsen en consumenten uit te nodigen opnieuw te onderzoeken wat ze echt nodig hebben van hun bovenkleding.

Nuttigheid heeft een andere definitie bij Moose Knuckles. We kennen ons publiek en we weten hoe we ongeëvenaarde bovenkleding kunnen maken die is afgestemd op hun behoeften. Ze houden van plezier maken, van een leuke tijd hebben, van creëren. En ze nemen geen vrije dagen. We wilden een beeldtaal creëren die aansloot bij hun gevoeligheden. De wereld van David paste daar perfect bij." - Brody Baker, creatief directeur

Emily Ratajkowski in Moose Knuckles Tracadie Jacket - 995,00EUR

Adwoa Aboah in Moose Knuckles Afton Vest - 625,00EUR

De campagne wordt op 20 september gelanceerd samen met de FW21-collectie van Moose Knuckles, waarin het idee van bruikbaarheid wordt gereconstrueerd door middel van verbeterde fabricage en doordacht design. Gewicht en doorlaatbaarheid werden geminimaliseerd, terwijl warmte, mobiliteit en persoonlijkheid werden versterkt. Dit resulteert in een reeks van premium bovenkleding en kleding voor iedereen die de winter in de stad wil trotseren en tegelijkertijd de "karabijnhaak"-esthetiek wil vermijden. In de campagne zijn de Comptoir Puffer en Tracadie Jacket van Emily Ratajkowski, de Oar River Jacket en Naufrage Jacket van Pete Davidson, en de Gataga Puffer en Afton Vest van Adwoa Aboah te zien.

De FW21-collectie is te koop bij mooseknucklescanada.com, Moose Knuckles Stores en luxe retailers wereldwijd.