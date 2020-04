Ermenegildo Zegna introduceert Luxury Leisurewear: luxueuze ensembles in hoogwaardig textiel

Het label werd in 1910 opgericht in Trivero, in de provincie Biella in de Italiaanse Alpen, door de jonge ondernemer Ermenegildo. Hij had de ambitie om een ethische lijn te creëren in 's werelds allerfijnste textiel, door innovatie en sourcing van de meest nobele materialen vanuit de desbetreffende thuismarkten. Vandaag wordt het bedrijf geleid door de vierde generatie, met Gildo Zegna als CEO.

Luxury Leisurewear suggereert een wervelende variëteit aan complexe texturen, van zachte wol tot robuuster linnen. Stuk voor stuk ethisch en duurzaam. Het codewoord is en blijft comfort, gepaard met doordacht design. De collectie wordt geregeerd door losse volumes in aardetinten die schipperen van offwhite over beige tot kleikleur.

Ermenegildo Zegna staat al meer dan een eeuw garant voor stijlvolle luxe mannenmode maar het huis schuwt zich evenmin voor tijdloos design met een interessante twist. Met deze capsule suggereert het Italiaanse label een relaxte pasvorm in makkelijk te combineren stuks voor de moderne man, goed voor een ingenieuze collectie die moeiteloos inpikt op de heersende leisurewear-trend.

De Ermenegildo Zegna Group is een toonaangevend luxelabel van mannenmode en een van de meest gerenommeerde luxehuizen in Italië. Het label werd in 1910 opgericht in Trivero, in de provincie Biella in de Italiaanse Alpen, door de jonge ondernemer Ermenegildo. Hij had de ambitie om een ethische lijn te creëren in 's werelds allerfijnste textiel, door innovatie en sourcing van de meest nobele materialen vanuit de desbetreffende thuismarkten. Vandaag wordt het bedrijf geleid door de vierde generatie, met Gildo Zegna als CEO.

In de late jaren tachtig heeft het Italiaanse huis een verticale strategie geïmplementeerd. De Zegna Group hield daarbij een internationaal luxelabel voor ogen dat stoffen, kledij en accessoires onder één label verenigt. Vandaag mikt het Italiaanse huis op een sterke positie in de retail in het algemeen en meer specifiek in de opkomende luxemarkten. Zegna was het eerste luxelabel dat een monobrand store opende in China in 1991.

In 2010 vierde het label zijn honderdste verjaardag. Vandaag telt Zegna 513 Zegna stores in 100 landen wereldwijd, waarvan 287 volledige eigendom zijn van het Italiaanse bedrijf. De Zegna Group boekte in 2016 een omzet van 1.156 miljard euro.

In 2000 richte de Zegna Group de Fondazione Zegna op, met aan het hoofd Anna Zegna, die de filantropische activiteiten van de familie Zegna beheert met het oog op maatschappelijk werk en milieuvriendelijk ondernemen.

In 2012 werd een nieuw Ermenegildo Zegna project gelanceerd: ZegnArt is een onafhankelijke organisatie die streeft naar internationale collaboraties in de beeldende kunst. In februari 2014 lanceerde het bedrijf de Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship, en 25-jarig project als ode aan de oprichter, met een jaarlijkse investering in onderwijs voor 1 miljoen euro.

Met het oog op nog betere kwaliteit voor zijn eigen productielijnen, verwierf de Zegna Group een meerderheidsaandeel van de Australische wolproducent Achill, gelegen in New South Wales, een regio die bekend staat voor zijn hoogwaardige merinowol. Deze aankoop onderstreept eens te meer Zegna's verticale strategie en speelt een essentiële rol in de missie van Zegna, dat sinds jaar en dag de wolindustrie een warm hart toedraagt.

Ermenegildo Zegna plooit al decennia lang terug op diepgewortelde textielkennis en vakmanschap. Het Italiaanse mannenlabel weet als geen ander hoogwaardige garens te assembleren tot unieke texturen om die vervolgens te transformeren in luxueuze silhouetten. Luchtige zijde, zacht katoen en warm kasjmier regeren dit seizoen in een luxueuze leisurewear-collectie. Het huis revolutioneerde tijdens de modeweken zijn eigen modus operandi met #UseTheExisting, een gedachtegoed waarbij het merk zich ertoe verbindt om nieuwe stoffen te creëren met materiaal dat reeds voorhanden is. Het is dan ook geen verrassing dat ook deze collectie het resultaat is van ethisch verantwoorde sourcing in eigen land. Met deze capsule onderstreept creative director Alessandro Sartori nogmaals Zegna's meesterschap over hedendaagse, luxueuze prêt-à-porter in het herensegment, steevast op duurzame wijze.