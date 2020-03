FOR IMMEDIATE RELEASE | Wolford Presents The Wolford Icons

For its 70th birthday Wolford presents its most pioneering (and most popular!) products - the Wolford Icons

Bregenz, maart 2020 – Terugkijkend op de afgelopen 70 jaar, legt Wolford de focus op zijn iconische essentials. Wolford-vrouwen vinden creativiteit, vakmanschap, duurzaamheid en kwaliteit in hun geliefde producten. Ze zijn ontworpen om vrouwen te laten schitteren. "Elke vrouw verdient Wolford", zegt Silvia Azzali, CCO van het merk. "Dit jaar is een grote mijlpaal; 70 jaar modegeschiedenis en expertise hebben ons hier gebracht. We zijn erg trots op wat we hebben bereikt. We gaan onze verjaardag vieren met onze grootste favorieten. Ze zullen worden gepresenteerd met inspirerende activiteiten om onze trouwe Wolfordliefhebbers te bedanken en tegelijkertijd onze Skinwear-modellen voor te stellen aan een nieuw en breder publiek. We kijken ernaar uit om dit jaar met alle vrouwen samen ons jubileum te vieren."

Iconische stukken voor iconische vrouwen baanden hun weg door de geschiedenis...

Het was in 1950 toen de oprichters Reinhold Wolff en Walter Palmers hun sokken- en kousenfabriek vestigden in Bregenz, Oostenrijk. Het gebied tussen het Bodenmeer en de Rijn, het ‘Silicon Valley’ van de textielhandel, bood de ideale omgeving voor textielbedrijven. Sinds 70 jaar is het ook de optimale locatie voor Wolford, de perfecte omgeving met gepassioneerde, vakkundige mensen die innovatieve mode van hoge kwaliteit creëren. Met de komst van de eerste rondbreimachines begon het succesverhaal van het merk. Wolford was het eerste merk dat in het begin van de jaren vijftig naadloze kousen maakte. Als onbetwiste marktleider bleef Wolford zich ontwikkelen en introduceerde in de jaren zestig kousen met elastische vezels zoals Lycra® voor een heel flexibele pasvorm die voelt als een tweede huid. In de jaren tachtig kwamen de eerste naadloze panty's gevolgd door de allereerste athleisure-modellen: naadloze body’s. Wolford was de eerste die deze trend oppakte en levert sindsdien uitzonderlijke skinwear. Ook sterontwerper Philippe Starck viel voor de bodywear van Wolford. Op basis van zijn ontwerp werd in 1999 de iconische Fatal Dress geboren, een www.wolford.com

Wolford AG is in 1950 opgericht en is gevestigd in het Oostenrijkse Bregenz aan het Bodenmeer. Het bedrijf heeft 15 dochterondernemingen en verkoopt zijn producten in ruim 60 landen via circa 259 monobrand verkooppunten (eigen en door partner geleide) en meer dan 16 online-stores. Het bedrijf is sinds 1995 aan de Weense beurs genoteerd en behaalde in het boekjaar 2018/19 137,22 miljoen euro. Met 1.347 medewerkers is Wolford een wereldwijd toonaangevend modemerk dat staat voor duurzame skinwear van hoge kwaliteit, ofwel kousen, lingerie en kleding. Wolford ontwerpt en produceert zijn producten uitsluitend in Europa (Oostenrijk en Slovenië) en voldoet aan de hoogste milieustandaards in de textielindustrie. Dit wordt bevestigd door de lopende partnerschap met bluesign Technologies AG en de Cradle to Cradle Certified™ voor de biologische en technische cyclus met een groeiend aantal producten.

naadloze tube jurk die net zo veelzijdig is als de ontwerper zelf. Ook nu nog weerspiegelt de jurk alles waar Wolford voor staat: iconisch design en uitmuntend vakmanschap. Sinds 1950 introduceert het merk voortdurend innovatieve producten voor vrouwen, van rondgebreide beenmode en naadloze body’s tot de tube jurk. Verschillende versies van alle stijlen hebben er altijd voor gezorgd dat elke vrouw haar eigen favoriet vindt.

