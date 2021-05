Forever denim: C&A daagt vrouwelijke wereldleiders uit om outfits te dragen die geschikt zijn voor COP26

C&A lanceert de Forever Denim collectie gemaakt van de meest duurzame denim stof ooit. Het is het bewijs dat het maken van kleding met het oog op een volgend leven de kern van C&A is. Met de campagne willen zij de belangrijke rol van de mode-industrie benadrukken, als het gaat om het redden van de planeet.

Zes maanden voordat de wereldleiders tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) de klimaatcrisis zullen aanpakken, nodigt C&A de vrouwelijke deelnemers uit om voor de gelegenheid geschikte outfits te dragen. Na de lancering van de meest duurzame denimstof die in de damescollectie verkrijgbaar is, heeft C&A's CEO Giny Boer een uitnodiging gestuurd naar de vrouwelijke wereldleiders. De brief, verpakt in een handgemaakte envelop van de stof, biedt voor elke vrouwelijke wereldleider een op maat gemaakt pak aan, dat door de moderetailer zal worden gemaakt als zij de uitdaging aangaan. C&A wil hiermee de aandacht vestigen op de belangrijke rol van de mode-industrie bij de ondersteuning van het behouden van onze planeet.

Forever Denim is een collectie van vier off-white denim stukken, die zowel fashionable als duurzaam zijn. Forever Denim staat voor een stof en collectie die een teken moet zijn over hoe de toekomst van de mode-industrie eruit zou kunnen zien. De collectie is:

• gemaakt van 100% gecertificeerd biologisch katoen

• ontwikkeld zonder gebruik van gevaarlijke chemicaliën

• 100% recyclebaar

• vervaardigd met 100% snel hernieuwbare grondstoffen

• koolstofneutraal

• gemaakt zonder waterverspilling

"Wij geloven dat duurzaamheid geen trend is, maar onze verantwoordelijkheid", zegt Mazharul Islam Aumy, Product Manager Ladies Denim bij C&A. "En deze coole modecapsule is niet alleen gemaakt van de meest duurzame denimstof, maar ook met de grootst mogelijke liefde en zorg door het C&A-denimteam."

De uitdaging aangaan en meedoen met #wearthechange? De Forever Denim-collectie is exclusief online verkrijgbaar vanaf 7 mei.