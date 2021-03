G-Star: Hardcore Denim for the Future

G-Star lanceert “Hardcore Denim for the Future”, een nieuwe variatie op de Hardcore Denim brand campagne. Denim is wereldwijd de meest democratische stof. Iedereen past het, zelfs de allerjongste denim-fans.

De campagne laat de zelfverzekerde eerste stapjes zien van een new-born denim crew, gekleed in de BB-G 5-pocket.

G-Star streeft voortdurend naar innovatie, altijd met de volgende generatie in gedachte.

De “Hardcore Denim for the Future” campagne wordt gelanceerd op 1 maart samen met de BB-G denim bloomer voor baby’s en peuters in de leeftijd van 1 tot 2 jaar. De BB-G Jeans is in gelimiteerde oplage beschikbaar voor 59,95 euro.

Over G-Star RAW

G-Star RAW is opgericht in 1989 en heeft een grote passie voor denim, wat het merk ertoe heeft aangespoord vakmanschap naar een geheel nieuw niveau te tillen. ‘Hardcore Denim’ is de filosofie die ervoor zorgt dat het merk blijft innoveren en verkennen – tot in de kleinste details. Het merk, dat draait om innovatie en duurzaamheid, produceert baanbrekende stijlen en gaat de strijd aan met de standaarden in de industrie.