GANT herondekt het PREPPY CHIQUE in AW20 collectie

Amsterdam, donderdag 15 juli 2020 - GANT herontdekt haar preppy stijl, een look die 70 jaar geleden ontwikkeld werd, maar nog steeds tijdloos blijkt. Voor de herfst- en wintercollectie van 2020 is GANT terug in haar archieven gedoken en heeft het stuks vanuit de 50’s tot het heden herontdekt. De campagnebeelden zijn bekeken, de stoffen zijn gevoeld en de draagbaarheid en diversiteit van de kleding is onder de loop genomen. Het resultaat is een collectie die zowel de stad als het platteland weerspiegelt. Deze preppy outdoor look is geïnspireerd op hiking – slimme, functionele designs met veel lagen.

Amerikaanse heritage

GANT is begonnen in New Haven, Connecticut, in 1949, en de heritage van de Amerikaanse oostkust is dan ook duidelijk zichtbaar. Het merk heeft altijd de natuur gereflecteerd; zeilen op een schip langs Cape Cod of hiken in de wildernis van het Noordoosten. De Amerikaanse outdoors zijn een enorme inspiratie voor het merk.

“We hebben een collectie gemaakt die echt onze heritage toont”, aldus Karen Vogele, EVP Product and Design bij GANT. “Iconische stuks zoals de Heavy Rugger, Varsity Jacket en Cable Kit worden dit jaar gepresenteerd in prachtige herfstkleuren en mooie stoffen. Denk aan patronen als tartan, paisley en de typische Gant Icon G blazers, broeken en shirts: een brutalere interpretatie van tijdloze maatklassiekers.

Kleuren en prints van het seizoen

Het kleurenpalet voor dit seizoen wordt geinspireerd door de bergen, herfstdecor en de exotischere delen van de Oostkust. Emeraldgroen, helder oranje, mosterd en geeltonen tot oudroze en paars… Maar altijd met neutrale tonen als camel en beige als hoofdmoot. Uitgesproken ruiten zijn de meest opvallende print van het seizoen. Flanellen tartan prints zorgen voor een mooi contrast als het weer kouder wordt en de warme chocoladetonen zorgen ervoor dat er een goede basis ligt voor een mooie tweed blazer in Engelse stijl.

Klassieke sportswear

Waar deze is geïnspireerd op het leven in Boston en op de actieve levensstijl in de gemiddelde oostkustbewoner, zie je dat deze collectie duidelijk invloeden van hiking vertoont die toch nog steeds zakelijk is. Perfect dus voor de ochtendwandeling naar het werk, langs het water. Uitgesproken prints en patronen werken samen met de fijnste materialen aan een totaalplaatje – een plaatje dat zowel met hiking boots ofwel met loafers gecombineerd kan worden. Deze collectie heeft mooie knitwear en kleurrijke buitenkleding die ervoor zorgt dat je klaar bent voor iedere weersomstandigheid.

Vakantie

Stel je voor dat je reis eindigt in een mooi huisje waar je het nieuwe jaar inluidt met je beste vrienden. De styling is creatief, maar preppy en warm. Mooi gesneden jurken van goede kwaliteit worden bedekt met kleurrijke buitenkleding en breisels. Onmisbaar: de warme laars die de winterkou tegenhoudt.

Key pieces voor vrouwen

Splendid floral crew, als deel van de bloemige selectie uit deze collectie, blijkt deze trui een echte eye-catcher. Dit breisel is gemaakt van zachte alpacawol en katoen. Een moderne, oversized fit geeft die signature preppy GANT-look. Graphic funnel neck wool coat, Gerecycled én Italiaans – deze wol en mohair blend in exclusief streep-patroon is een uniek stuk uit deze collectie. De snit van de jas is wat ‘m zo bijzonder maakt.