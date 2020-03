GANT lanceert Women of Now voor International Women's Day

Deze lente / zomer 2020 viert GANT Internationale Vrouwendag door de lancering van 'Women Of Now'. Deze campagne bestaat uit een capsule collectie en een samenwerking met vier vrouwelijke ondernemers. Voor Nederland koos het merk voor Nina Pierson als ambassadeur.

GANT Talks

Als merk blijft GANT streven naar gelijkheid en empowerment van vrouwen op alle fronten - de organisatie bestaat uit 70% vrouwen en 30% mannen, onder managers is dat 68% vrouwen en 32% mannen. Gedurende 2020 zullen de Women of Now - ambassadeurs GANT Talks organiseren in hun lokale Europese steden. Op donderdag 5 maart zal de GANT Talk met Nina Pierson plaatsvinden in Studio 13 in Amsterdam. De collectie is vanaf 1 maart verkrijgbaar in de winkels en online. Het evenement is gratis om bij te wonen, maar vereist registratie omdat er beperkte plekken zijn. Bemachtig nu je plekje en schrijf je in voor de GANT Talk met Nina Pierson. Voor meer informatie: klik hier.

Nina Pierson

Nina is het gezicht achter de biologische saladeketen SLA, naast het serveren van goed, lekker en gezond voedsel, organiseren ze ook workshops om meer bewustzijn te creëren over de impact van gezond voedsel op mens en milieu. Ze host ook een podcast SLA Talks waar ze mensen uitnodigt om te praten over duurzame onderwerpen. Naast SLA is ze ook de oprichter van creatief bureau PUP en Bedrock, een online magazine voor een bewuste en gezonde levensstijl. Bovendien lanceert ze binnenkort haar boek, van maar liefst 400 pagina’s, met de naam Mama'en - De kunst van het moeder worden: Hét self-care boek voor tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.