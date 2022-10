Gloria! Gloria! F/W 2022 Poppy knitwear uit Belgie

Gloria! Gloria! Alleen al de naam van het modelabel doet sprankelen. De wintercollectie van het label komt eind van de zomer in de winkels te liggen en dat zullen we geweten hebben. Truien en cardigans, een jas, mutsen en sjaals en (primeur!) enkele broeken: ze komen in prettige poppy kleuren en verrassen door opvallende texturen en, in het geval van het tricot, een mix aan steken. Het dna van Gloria! Gloria! is nu eenmaal rijk aan kleur, know-how en diversiteit. Maar evengoed vrouwelijk, positief, optimistisch van sfeer. Een sterke boodschap dus.

Gloria! Gloria! is niet het zoveelste knitwearlabel. Sinds de start van het label wordt er hard gewerkt aan het blenden van garens en een unieke manier van breien. Denk wafelsteken en tucksteken die elkaar afwisselen in een uitgelezen spel van patronen wat nog wordt versterkt door gedurfde kleurencombinaties. Dat alles zorgt voor een sterk visueel verhaal. Iets wat in de beeldtaal van het merk duidelijk wordt en ook online mooi uitgespeeld wordt.

De wintercollectie zit vervat in verschillende concepten waarvan de namen soms een belletje doen rinkelen. Zo is er het Happy concept dat in de zomer van 2022 gelanceerd werd en dankzij het grote succes lekker doorloopt naar de winter toe. Happy wordt gekenmerkt wordt door een opbouw van dégradé, gemaakt met een reverse loop stitching, in opvallende kleuren als kobalt en sunrise.

Binnen het Glow concept valt vooral de rijkheid aan steken op. Hier zijn nog meer dan elders verschillende garens gemixt en gaan kleuren als fuchsia en off white met elkaar de confrontatie aan. Ook aqua-kleuren zijn van de partij.

Gloria! Gloria!, FW22

Het Dreamy concept oogt fris en energiek, door zowel de stekenmix als de combi van dégradé in verschillende kleuren. Denk fuchsia, off white en aqua. Bij deze lijn komen ook een cardigan, een bijpassende sjaal en muts.

Gloria! Gloria!, FW22

Het Bliss thema is een eyecatcher met dna patchwork waarbij ook een muts en sjaal hoort. Het jasje Smile is vervaardigd in een teddy-kwaliteit en oogt ook erg relaxed door de fit.

Om een total look te creëren is voor het eerst werk gemaakt van een corduroy broek made in Italy: Jolly komt in één fit op de markt, in vier kleuren.

Gloria! Gloria!, FW22

Bij Gloria! Gloria! wordt volop ingezet op beleving, waarbij de basis de expertise omtrent breigoed is. ‘In ons atelier in Antwerpen experimenteren we nog op een ambachtelijke manier met bepaalde materialen’, zegt designer Ilia. ‘We combineren bepaalde garens en mixen en matchen kleuren die een positieve vibe uitstralen. Dat geeft de collectie zeker een optimistische touch. En over touch gesproken: wie de stuks aanraakt, voelt dat de mix aan steken alles nog veel zachter maakt. Alsof alles handgebreid is.’

In de collecties van Gloria! Gloria! wordt als basis een mohairgaren gebruikt, waarin 20 procent merino zit en 50 procent gerecycleerde polyamide. Elk stuk wordt op voorhand gewassen en gaat even de droogtrommel in, zodat alle krimp er al volledig uit is en de klant nadien niet voor verrassingen komt te staan. Eén tip aan de consument: ga altijd voor wolwas koud en droog plat.

Kaderstukje

Gloria! Gloria! is het resultaat van een samenwerking tussen Geert Hallemans en Ilia Eckardt. Beide heren hebben hun strepen verdiend in de modewereld en brachten vorig jaar hun knowhow samen in deze nieuwe tricotlijn die sinds de zomer in modeboetieks in België en Nederland ligt. De focus is boeiende maar draagbare knitwear, voor een breed publiek, aan een interessant prijskaartje.