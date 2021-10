GREYDER LAB AW21 Collection- Gemaakt van nieuwe innovatieve materialen als cactus leer

YES, hét sustainable footwear brand van dit moment GREYDER L A B, heeft zijn eerste HW’21 collectie gelanceerd! Hoewel het afscheid nemen van de zomer voor sommigen nog wat te vroeg komt, kijken velen er ook naar uit om hun outfits weer te combineren met verschillende lagen waaronder jassen, lange broeken en coole hoge laarzen van gerecycled materiaal van GREYDER L A B!

De AW'21 collectie staat in het teken van ‘Class of the Future’, waarbij GREYDER L A B ‘s doel is om mensen te laten zien en leren hoe ze de wereld een beetje beter en duurzamer kunnen maken, samen, op een fashionable, funky en positieve manier. Waar mensen open staan voor nieuwe dingen, met elkaar chillen en met elkaar lachen. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Om voor iedereen iets tofs te creëren, op de meest duurzame manier, door materialen te gebruiken zoals cactus, uit zee geviste PET-flessen, koffieafval, gymzaalvloeren, gerecycled katoen en suikerriet.

High-top JAKE

Say hello to JAKE, high-top JAKE. Waarvan de upper is gemaakt van een mix van Recycled Canvas en LWG leer, en de zool van Recycled Rubber en Coffee Waste. Met de leren voering en het comfortabele uitneembare leren voetbed van Leather Working Group, dat overigens in elk model is doorgevoerd, creëer je niet alleen een ‘winning style’, maar loop je ook nog eens mega comfy.

Witte sneaker: BOB – Gemaakt van LWG-leather, Recycled TR and Recycled Cork Rode sneaker: VLAD – Gemaakt van Recycled Canvas, Recycled TR and LWG leather

Beige veterlaars: CARLY - Gemaakt van gerecyclede PET-flessen en LWG-leer

Meet Boot RUBY

Een must-have voor elke damesvoet! De upper is gemaakt van leer van de Leather Working Group en thermoplastisch rubber. En omdat deze eco boots gemaakt zijn op basis van op maat gemaakte schoenleesten en een uitneembaar Leather Working Group lederen voetbed hebben, geven ze u ook nog eens een uitstekende voet-ondersteuning. Ruby is ook verkrijgbaar in goud, gemaakt van cactus.

Boost je schoenencollectie met de laatste GREYDER L A B trends voor het nieuwe seizoen. Of je nu gaat voor cactus leer of LWG-leer... Van kniehoge casual laarzen tot combat boots, en alles daartussenin, GREYDER L A B's nieuwe collectie dameslaarzen heeft voor ieder wat wils. Beide zijn eindeloos te combineren, bijvoorbeeld met een panty en coole jurk of stoere gerafelde jeans. Bovendien gaat van elk verkocht paar schoenen 1 euro naar het GREYDER L A B Forest Fund. So, what are you waiting for? Greyder Lab's new collection will nail your wardrobe!