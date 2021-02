Halsduk by Esmee FW21 Collectie

Laat je zijdezacht omhelzen door Halsduk by Esmee

Het is nu het perfecte moment om je zijdezacht te laten omhelzen door de collectie van Halsduk by Esmee. Bekend van Halsduk zijn de sjaals en kimono’s (van zijde, Merino wol en zelfs recycled denim) Voor 2021 presenteert Esmee haar nieuwste collectie Elin.

Een broek en een overslag jurk gemaakt van een 100% vegan stof met een zijden touch. Leverbaar in verschillende rijke en intense kleuren. Deze nieuwe collectie voelt als een tweede huid waarmee de drager zich zijdezacht laat omhelzen.

Halsduk is Nederlands ambacht

Met oog voor detail, duurzaamheid en kwaliteit ontwerpt Esmee stijlvolle en tijdloze mode voor de zelfbewuste vrouw. Haar hart gaat uit naar het Nederlands ambacht. Daarom wordt een groot deel van haar collectie geproduceerd door de beste, voornamelijk Nederlandse ateliers: custom made, limited edition of one of a kind.

Halsduk Reist mee met de tijd

“Designed to look great long after the seasonal trend is dead”

Ieder kledingstuk van Halsduk reist mee met de tijd. Luxury lounge of vandaag liever casual chique? Halsduk past zich aan de dragger aan. Niet andersom. Door de keuze voor rijke, superzachte en hoogwaardige stoffen, overleven de tijdloze Halsduk-creaties iedere trend. Zo mooi kan duurzaam zijn.

Halsduk levert op maat en naar persoonlijke smaak

Halsduk onderscheidt zich door het bieden van een extra (gratis) service, namelijk; levering op maat. (Made to measure) en levering naar persoonlijke smaak (Custom made).

Ben je langer of korter dan gemiddeld? Halsduk maakt iedere Halsduk op lengte. Of stel je eigen kimono jasje samen. Door te kiezen uit de stoffencollectie van Halsduk, de voering of biaisband en de kleur van de riem, creëer jij jouw eigen Halsduk.

Over Halsduk by Esmee

Het begon vijf jaar geleden met sjaals die opvielen door het serene design en een ongekend zachte touch. Handgeweven en fijn gebreide sjaals van zijde, Merino wol en cashmere. Maar inmiddels staat Halsduk by Esmee voor méér.

Halsduk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld in een duurzaam modelabel die haar eigen plan trekt. Van sjaals tot kimono’s en nu horen daar ook de broek en de overslag jurk bij.

Voor de speciale Limited Editions werkt Esmee ook samen met verschillende kunstenaars, zowel nationaal als internationaal. Haar laatste samenwerking was met de Russische kunstenaar Slava Fokk. 3 van zijn werken heeft Esmee vertaald naar 3 exclusieve zijden sjaals.