Het nieuwe normaal: tijdloze elegantie met een flamboyante touch

In 2021 gaan we op zoek naar veiligheid en zekerheid maar hunkeren we ook naar plezier maken. Het verlangen naar vrijheid is groot. In afwachting koesteren we ons in duurzame comfort stuks maar kijken reikhalzend uit naar de eerste gelegenheid om ons te hullen in hoge hakken en feestelijke outfits. We willen het bruisen van de roaring twenties weer voelen.

De nieuwe kleurrijke collecties van Mayerline en Améline vangen die tijdsgeest in eenvoudige, tijdloze silhouetten met als sterren popeline hemdjes op elegante pantalons afgewisseld met vernieuwende, flamboyante stuks in zijdeachtige materialen en sparkle. Laagjes worden belangrijk: luchtige all-season jurken met een een fijne rolkraag of een debardeur. Kleding is multifunctioneel: corduroy hemden als jas, cardigans als trui, hemdjurken draag je meer dan ooit over een pantalon en top.

Duurzaamheid en milieuvriendelijke, natuurlijke materialen die je eigen persoonlijkheid uitstralen, als katoen, viscose, wol, kasjmier zijn aan de orde. Sober en chic is de boodschap.

Kleuren en materialen vinden hun inspiratie in de natuur: de nadruk ligt op kakigroen en andere gedempte kleuren als beige en bruin, bloemen- en dierenprints en bont- en teddy looks.

Ook het leven in de oceaan is een topic die je terugvindt in blauwe tinten en zijdeachtige stoffen.

Mayerline en Améline brengen comfort en eenvoud in een collectie met een hart en een ziel en gemaakt met aandacht en zorg. In de collecties vertaalt zich dat in zachte, natuurlijke kleuren en rustgevende neutralen. Zachtheid is key. We vinden dit terug in een uitgebreide collectie knitwear om in te cocoonen, in zacht bont en teddy en in ruime, comfortabele pasvormen.

Nieuw zijn broeken in stretchfluweel of tricot. We gaan op zoek naar onze roots in tweed en ruiten.

Vrouwelijkheid primeert en staat voor statement looks. Stoere elementen als leer krijgen een zachte, feminine touch. Passioneel rood wisselt af met suave offwhite. Ruffles en voile vormen de basis van romantische prairie dresses.

Mayerline en Améline AW2021 is er voor sterke vrouwen….