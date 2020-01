High Summer Capsule Collection Designed in collaboration with Naomi van As

Amsterdam, 22 januari 2020: Met trots lanceert Circle of Trust dit seizoen een capsule collectie in samenwerking met Naomi van As. Ieder seizoen creëert Circle of Trust een capsule collectie naast de huidige collectie, dit seizoen in samenwerking met Naomi. Naomi haar topsport achtergrond en sprekende karakter creëerden een directe match met Circle of Trust. Naomi is vaste klant in de Circle of Trust Concept Store te Amsterdam en kwam zo in aanraking met het merk.

De collectie is geïnspireerd op de mediteraanse zomer en bestaat uit zwierige jurkjes, rokjes, bijpassende tops en stoere t-shirts. Met een sporty-chic city touch is de collectie de perfecte mix tussen Naomi van As & Circle of Trust. De collectie is zo ontworpen dat iedere vrouw zich er zowel mooi als comfortabel in voelt en te dragen voor iedere gelegenheid.

Tijdens de Modefabriek op 26 & 27 januari wordt de collectie gelanceerd en bent u van harte welkom om de collectie te ontdekken. De collectie is vanaf half mei 2020 verkrijgbaar in de winkels & online.