Howlin' FW21 Collectie

Howlin’ heeft een relatief goed seizoen gehad. We zijn in 2009 gestart met het idee om een collectie op de markt te brengen die een hele zware focus heeft op kwaliteit en origine. De hele collectie is gemaakt in Schotland, Ierland en België. Dit in kleine ateliers en gelimiteerde batches. We gebruiken ook steeds natuurlijke, lokale garens.

We denken dat er een grotere groep interesse heeft in meer duurzame en lokale producten. Naast de duurzame producten geloven we ook in een duurzame distributie. We kunnen stellen dat onze collectie in zeer kwalitatieve shops wordt verkocht.