IKKS x YUJ presenteren eerste yoga lijn

IKKS X YUJ ROCK THE YOGA MET IKKS EN YUJ!

De start van de herfst is voor IKKS de perfecte gelegenheid om zijn eerste yogalijn in samenwerking met het merk YUJ Paris te lanceren. De collectie genaamd KARMA ROCK is ontworpen vanuit een ethische rock lifestyle voor de 300.000 miljoen yogafanaten wereldwijd.

Wanneer IKKS, het merk dat altijd tegendraads is, de oprichtster van YUJ, Hélène Duval, ontmoet, is het vanzelfsprekend dat zij de handen ineen slaan. Zij: een sterke vrouw met een rock temperament, die dol is op mode. IKKS, het french lifestyle-merk opgericht door een Esprit Libre voor Esprits Libres. Uit deze perfecte match is een feel good capsule ontstaan. Namelijk een mix van de stijl van IKKS en zijn rock DNA en de techniciteit en de ethische fabricage van de collecties van YUJ (Certificeringen Oeko-Tex).

KARMA ROCK

De 9 stukken van de capsule zijn voorzien van de iconische luipaardprint van IKKS en de tekst Karma Rock in metallic en lurex bouclé . Een speciale Esprits Libres yogamat vervolledigt de lijn. De samenwerking IKKS x YUJ zal beschikbaar zijn in de winkels en op ikks.com vanaf 12 september 2020. Ontdek ook de live streams op Instagram van Hélène Duval en haar leraren op het account @ikksofficial, gedurende heel de maand september.