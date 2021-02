J LABEL FW21 Collectie

Het Nederlandse duurzame en eerlijk producerende merk J LABEL brengt met haar FW2021 collectie een inspirerend beeld vol rijke kleuren en levendige prints. De wilde bloemen en kraanvogels op de jurken en blouses vertalen een unanieme behoefte aan rust, comfort en eenheid. De ‘flowy’ stijlen onderstrepen een gevoel van vrijheid.

Nieuw in de collectie zijn de breisels en powersuits, die symbool staan voor vrouwelijke kracht. Een thema waarin we komende seizoenen veel over gaan horen van J LABEL. Het aantal productielocaties is uitgebreid en de focus is gelegd op projecten die bijdragen aan gelijkheid en women empowerment. Zo vindt de productie van wollen vesten en truien plaats in Métis, Roemenië. Daar breien vrouwen in een klein, zelfvoorzienend dorpje truien van de wol van plaatselijke schaapskuddes. Voorheen werd deze wol niet gebruikt en weggegooid, nu krijgt het een bestemming. De vrouwen genereren een eigen inkomen en breien tezamen als het werk op het land gedaan is. Het biedt de vrouwen dan ook meer dan financiële onafhankelijkheid.

Empowered women empower other women, is de boodschap van J LABEL. Hun collecties worden met liefde en aandacht op een eerlijke manier gemaakt en kunnen met trots gedragen worden. Het dragen van van J LABEL zet vrouwen in hun kracht; zowel de draagster als de maakster.