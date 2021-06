JUA June lanceert nieuwe badkleding collectie gemaakt van plastic afval uit de Middellandse Zee

Amsterdam, 27 Mei 2021 - Op Innovation Day, introduceerde sustainable swimwear merk JUA June een nieuwe, innovatieve ribstof in de collectie. De stof is gemaakt van 100% gerecycled garen, afkomstig van plastic flessen en afval uit de Middellandse Zee. Op deze manier weet het merk duurzaamheid én esthetiek feilloos met elkaar te verbinden. Het in Engeland gevestigde merk, wat al haar materialen zo lokaal mogelijk wint, verovert nu ook markt in Nederland.

JUA June werd opgericht tijdens de pandemie en is ontstaan uit een passie voor mode en design, en een liefde voor de natuur. In de nieuwe zomercollectie wordt een innovatieve blauwe ribstof gebruikt die gemaakt is van 100% gerecycled garen van plastic flessen en afval uit de Middellandse Zee. Bij JUA June staat duurzaamheid, innovatie en design voorop. De introductie van de nieuwe stof is een goede aanvulling op eerder gelanceerde duurzame materialen die al langer bekend zijn zoals bijvoorbeeld econyl, tencell en lyocell.

Over de collectie(s)

Eerdere items in de collectie van het duurzame merk werden gemaakt van plastic en nylon afval zoals zwerfvisnetten uit de oceaan, tapijten en ander stortafval. Met de introductie van de nieuwe ribstof laat JUA June zien niet alleen de laatste trends in fashion te volgen, maar ook te leiden op het gebied van nieuwe, duurzame stoffen.

Elk item in de collectie is met veel zorg en aandacht ontworpen om perfect te passen bij verschillende lichaamstypes en stijlen. De bikini tops zijn ideaal om gedragen te worden van beach to bar en kunnen goed gestyled worden als crop top of bralette. De hoge kwaliteit stof is made to last en heeft een innovatieve chloor- en beschermlaag tegen lotions en zonnebrand. De stretch in het materiaal zorgt voor de perfecte fit.

JUA June: Swimwear from and for the ocean

Duurzame bedrijfsstrategie

Als duurzaam merk is JUA June bovendien geen voorstander van overconsumptie en verspilling van eventuele samples en stock, en produceert daarom slechts kleine collecties om voorraden te beperken en de collectie exclusief te houden. Alle items worden ontworpen en gemaakt in Londen, waardoor de productie ethisch, lokaal en milieuvriendelijk is. Naast duurzame materialen in de collectie zijn de labels en verpakkingen ook gemaakt van gerecycled materiaal dat ook hierna weer hergebruikt kan worden. Door het bedrijf zo te runnen hoopt JUA June bij te dragen aan een milieuvriendelijke mode-industrie. Tevens aspireert het merk op deze manier bij te dragen het verhelpen van de bestaande afvalproblematiek. De bikini’s en badpakken zijn exclusief verkrijgbaar op www.juajune.com

Een greep uit de JUA June collectie:

OVER JUA JUNE

JUA June is ontstaan uit een passie voor mode en design, en liefde voor de natuur en de oceaan. De collectie bestaat uit zorgvuldig ontworpen bikini's en badpakken gemaakt van gerecycled plastic en zwerf visnetten uit de oceaan, en nylon stortafval. Door gerecycled plastic en nylon te gebruiken, willen we afvalproblemen helpen omzetten in oplossingen en bijdragen aan bewuste, duurzame mode.

Slechts een kleine collectie wordt geproduceerd om overtollige voorraad en afval te beperken en de collectie exclusief te houden. Alle productie gebeurt lokaal, op een ethische en duurzame manier - zo draagt het merk bij aan een verantwoordelijke en milieuvriendelijke mode-industrie.

De passie voor duurzaamheid en milieuvriendelijke mode gaat verder dan alleen de collectie, duurzaamheid wordt ook in de bedrijfsvoering geïntegreerd. Dat betekent geen plastic in verpakkingen, maar gerecyclede verpakkingen die hergebruikt of opnieuw gerecycled kunnen worden; beloond met FSC-logo's óf onderdeel van een programma voor het herplanten van bomen. Daarnaast worden milieuvriendelijke materialen voor etiketten, inpakpapier, labels en dergelijke gebruikt.

JUA June swimwear, from and for the ocean.