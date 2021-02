KAAI lanceert een nieuwe hybride tas - De Bowler

De tas de inspeelt op de “New Normal”

Wordt 2021 het jaar van hybride werken? Bij Kaai zijn ze er alvast steevast van overtuigd en zijn dan ook meteen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe tas. De ene dag werk je van thuis, de andere op kantoor. Simpel, toch? Maar vergis je niet, want bij hybride werken komt héél wat kijken en heb je nood aan een tas die je makkelijk meedraagt. Het nieuwe Bowler model is dan ook speciaal ontworpen om aan de noden van het nieuwe leven post-corona te voldoen.

Kaai focust zich sinds haar ontstaan in 2018 op de noden van de actieve, on-the-go vrouw. Momenteel groeit het merk ook internationaal aan een snel tempo en blijven Ine en Helga de functionaliteit en het design van hun tassen verder ontwikkelen. Na het succes van de Hero en Pyramid reeks lanceert Kaai een nieuwe lijn “De Bowler” die inspeelt op de nieuwe manier van werken, leven en reizen. Elk model is multifunctioneel (hand, schouder, cross body) en de ideale metgezel voor elk transportmiddel (fiets, auto, openbaar vervoer, vliegtuig). Met deze tas kan jij experimenteren met multitasking zoals in de voormiddag thuis werken, dan naar kantoor gaan om te vergaderen en erna nog even ontladen in de Yoga les of Fitness zaal.

The bowler

Dit SS21 seizoen introduceert Kaai de Bowler, een reeks die door het innovatieve design zowel handig is naar kantoor als tijdens een business trip. Gemaakt uit het kenmerkende innovatieve KAAI leder dat krasvrij, waterbestendig is, een zachte touch heeft, maakt deze tas erg praktisch in onderhoud. Bovendien is de tas licht in gewicht, en heeft ze heel wat zakjes aan de buitenkant waardoor smartphone, paspoort, badge of treinabonnement ten allen tijden binnen handbereik zijn.

Go with the (work) flow

Dankzij de dubbele ritsopening is de tas ruim en toegankelijk. De binnenkant is intuitief ontworpen met laptopvak (14 inch laptop) en vele andere compartimenten om je daily essentials handig in op te bergen. De Bowler kan aan de hand gedragen worden, op de voorarm en dankzij de brede afneembare lederen riem ook cross body.

Kantoor a la carte

Naast de Bowler blijven de Hero en Pyramid ook steeds een vaste waarde in de Collectie. Vind makkelijk de KAAI tas die aansluit bij jouw noden en levenstijl dankzij de unieke laptop gids.

The mini bowler

The Bowler bestaat ook in een mini versie. Deze camera bag is jouw compacte day to night metgezel. Dankzij de 2 uitwisselbare schouderriemen kan de mini gedragen worden als een elegant avond tasje, alsook als een handige cross body voor overdag of tijdens je business trip.

Een waaier aan frisse en seizoenloze kleuren

Apricot, light turquoise, stone white,... Dit seizoen brengt Kaai een waaier aan frisse kleuren in de Croco collectie. Gezien duurzaamheid hoog op de agenda staat bij Kaai wordt er ook bewust gekozen voor opvallende, maar tijdloze kleuren die je het gehele jaar kan dragen. De nieuwe kleuren zijn beschikbaar in de Ikon handtas, Ikon clutch, Ikon beltbag en kaarthouders.

Over KAAI

In 2018 lanceerden Helga Meermans en Ine Verhaert het Belgische tassenmerk KAAI. In hun 25 jaar ervaring binnen de retail- en modesector konden ze maar geen ideale tas vinden, dus besloten ze deze zelf te ontwerpen. Het resultaat is een collectie van modieuze, maar praktische tassen en accessoires voor de ambitieuze vrouwen van de 21e eeuw. KAAI belichaamt de Antwerpse Kaaien in haar naam en visie; de Kaai als verbinding van de stad met het altijd bewegende water, symbool voor het leven van vrouwen “on the go”. Voor het design lieten Helga en Ine zich inspireren door de typerende art deco stijl van Antwerpen. Zowel het warme, unieke kleurenpalet als de herkenbare geometrische belijningen van de eerste tassenlijn zijn een ode aan de stad.