Katja Schuurman X Floris van Bommel FW21

De liefde tussen Katja Schuurman en Floris van Bommel duurt voort. Dit voorjaar staat de tweede ‘Katja x Floris’ damescollectie in de winkels. Net als bij de betere series op Netflix, ‘bestelt’ Floris van Bommel, voordat de resultaten van het voorjaarsseizoen bekend zijn al weer 2 nieuwe seizoenen.

”De samenwerking met Katja is een groot succes. De afgelopen winter ‘speerde’ de ‘Katja x Floris’ collectie de winkels uit. Op veel plaatsen waren de schoenen al vroeg in het seizoen uitverkocht. Minstens net zo belangrijk is de positiviteit die de samenwerking uitstraalt. Het is mooi om te zien hoe de ‘Katja Floris’ collectie leeft op de winkelvloer en hoe onze dealers er hun voordeel mee doen. We hebben daarom vroegtijdig besloten om er minimaal nog een jaar aan vast te plakken. Juist in deze Corona tijd zijn dit soort positieve impulsen enorm belangrijk.”, zegt Pepijn van Bommel.

De Winter ’21 Collectie

Net als bij de eerdere ‘Katja x Floris’ schoenen zijn de nieuwe collecties in nauw overleg met Katja ontworpen. Voor najaar/winter ’21 zijn er drie typische Katja stijlen ontwikkeld. Het eerste model is een rijk gedecoreerde westernachtige half hoge boot waar Katja op het laatste moment nòg meer studs aan toevoegde. Katja bombardeerde Floris met afbeeldingen van Parijse mode uit de jaren ’50. De gouden jaren van de Franse couture. Dit resulteerde in het tweede model: een zeer vrouwelijke multicolour lizard boot met Cancan hak. Uiteraard is er ook een sneaker. Op een, voor najaar/winter ’21, nieuwe zool ontwikkelde de ontwerpsters van Floris van Bommel met Katja een sportieve runner in warme wintertinten.

Nieuwigheid voor najaar/winter ‘21 is dat de 3 modellen nu elk in 3 kleurvarianten uitgevoerd worden. De collectie bestaat dus uit 9 artikelen. Voor de fotoshoot en campagne heeft Katja van elk model haar favoriete kleur gekozen.

“Van alle samenwerkingen die we gedaan hebben is dit zonder twijfel de aller gezelligste. Ik kijk nu alweer uit naar de volgende fotoshoot. Na een wintershoot in de polder en een zomershoot in plantentuin Meise bij Brussel hoop ik dat we nu écht lekker op pad kunnen. Als de Corona situatie het toestaat gaan we even rondneuzen op Zanzibar.”, zegt Floris van Bommel.