KIDSDAG in CAST

Nieuwegein, 07-09-2021

Op maandag 6 september stond CAST in het teken van KIDS. Tijdens de KIDSDAG waren alle vaste showrooms in CAST geopend en was er een gevarieerd aanbod van gastexposanten op de beursvloer.

Aanbod van merken & opkomst

In totaal waren er tijdens de KIDSDAG 44 gevarieerde merken aanwezig op de beursvloer waaronder Zecchino d’oro, Hugo Boss en Benetton. Het management van CAST ontving louter positieve complimenten over de organisatie en opzet van de beurs. In de ochtend werd de KIDSDAG het meest bezocht, CAST vond het jammer dat de opkomst na de lunch minder was dan gehoopt. Gastexposanten konden tijdens de KIDSDAG bestaande relaties onderhouden en nieuwe klanten spreken.

‘Al jarenlang een leuke beurs! Een goed moment om verloren contacten opnieuw te spreken!’, aldus Joris Vermeulen (Geox)

Naast het inkopen van de nieuwe collecties van SS22 waren er ook een aantal bezoekers die de KIDSDAG bezochten om te oriënteren.

‘Sinds februari hebben wij onze eigen winkel voor kinderkleding en -schoenen. Wij bezochten de KIDSDAG om te oriënteren. Wij waren op zoek naar een nieuw merk voor in onze winkel en dat is vandaag goed gelukt!’, aldus Angelique Vogels (Jolique Kidswear uit Helmond).

Trends

Dierenprint, pastelkleuren en duurzaamheid waren duidelijke trends die tijdens de KIDSDAG naar voren kwamen. Ook waren er veel sneakers en sandalen in de collecties van SS22.

Aankomende evenementen in CAST

Dit seizoen vinden er nog meer evenementen plaats in CAST namelijk:

- De Schoenendagen: 12, 13 en 14 september

(Gastexposanten zijn aanwezig op zondag & maandag);

- De Lederwarendagen: 20 en 21 september.

Voor bovenstaande evenementen in CAST wordt er gebruik gemaakt van inschrijven voor tijdsvakken. Op deze manier kan iedereen veilig en succesvol inkopen doen in CAST.

