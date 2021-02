Kings of Indigo Collectie: For those who dare to swim upstream, wallflowers need not apply

Kings of I...

In samenwerking met Candiani denim, de nr.1 duurzame denim fabriek in Italië (..en de wereld) introduceert Kings of Indigo een exclusieve capsule collectie. Een selectie van onze mooiste Japan & Americana geïnspireerde illustraties komen tot leven op 100% biologisch afbreekbare stretch denim, Bio-Stretch .

De collectie bestaat uit vijf limited edition denim jacks voor volwassenen en drie legendarische statement pieces voor kids.

De Kings Of Indigo x Candiani Denim capsule collective is dubbel duurzaam. De stretch bevat geen spoor van plastic en zal dus uiteindelijk volledig door de natuur worden afgebroken. En de speciaal vormgegeven artwork patches kunnen keer op keer gebruikt worden om de favoriete stukken uit je kast te repareren en te hergebruiken.