Kixxx My Garment FW21 Collectie

KIXXX MY GARMENT NIEUW LABEL BRENGT ODE AAN MODE

AMSTERDAM, xx Januari 2021. In een tijd waarin de rest van de (mode-)wereld op safe speelt en verstandige basics het modebeeld beheersen, introduceert het gloednieuwe merk KIXXX MY GARMENT zichzelf als een expressief – en verre van basic – brutaaltje dat haar liefde voor mode niet onder stoelen of banken steekt. Achter het merk staat een ervaren team van ontwerpers en product developers dat zijn sporen in de mode ruimschoots verdiend heeft, en goed is ingevoerd in de markt. Vanaf medio januari gaat de run op de onafhankelijke, boutique-oriented retailer van start, te beginnen in Nederland, Duitsland en Belgïe.

KIXXX MY GARMENT – WHAT’S IN THE NAME

Kleding is een van de meest ondergewaardeerde producten van deze tijd. Fast fashion, vluchtige mode, ongeïnspireerde basics: het lijkt alsof het gros van de consumenten weinig waarde hecht aan authenticiteit en karakter. Of zijn het de aanbieders van kleding die dat voor de consument beslissen? Het gloednieuwe label KIXXX MY GARMENT wordt gedreven door een tegenovergestelde visie. De naam is losjes geïnspireerd op de uitdrukking ‘de zoom van iemands hemd kussen’, oftewel respect tonen. Kleding verdient dat respect, het is een complex product waar veel denkwerk, techniek en liefde in zit. KIXXX MY GARMENT koestert die gedachte in een ode aan mode.

KIXXX MY GARMENT – FEMININE + FUN

De doelgroep van KIXXX MY GARMENT is duidelijk. Jong, speels, expressief en een tikkeltje brutaal. Rebels en streetwise, maar altijd vrouwelijk. Wars van saaiheid! Halsoverkop verliefd worden op dat ene speciale item – en het trouw blijven tot in de spreekwoordelijke eeuwigheid – is eerder regel dan uitzondering. Liefhebbers van high fashion, een signature look en een eigenzinnige uitstraling vinden in KIXXX MY GARMENT hun soulmate. Boutique fashion met karakter. KIXXX worthy.

KIXXX MY GARMENT – THE FIRST DROP

De collectie is divers, eigenzinnig en kleurrijk. De afzonderlijke items hebben allemaal iets ontegenzeggelijk speciaals - een bijzondere stof, een onverwacht detail, een uitbundige print – en zijn tegelijkertijd goed te combineren met de iets rustigere stukken. De collectie biedt veel ruimte voor verrassende combinaties: zo versterken een sprookjesachtige tulen rok en een streng military-inspired jasje elkaar magistraal. Eigenzinnige boutique fashion, maar met een vriendelijk prijskaartje. Voorbeeld: voor een uitgewerkte blouse betaalt de consument tussen de 69,= en 89,=. Met 4 collecties per jaar is KIXXX MY GARMENT een prominente plek op de winkelvloer waard.