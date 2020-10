Kledingmerk Skot lanceert Circulaire overhemden

Nieuw overhemd verkleint de impact van kleding op de wereld

AMSTERDAM - 9 oktober 2020 - Het Nederlandse kledingmerk Skot introduceert een collectie duurzame overhemden waarbij de stof bestaat uit gerecycled materiaal en biologisch katoen. Hiermee springt Skot in op een groeiende trend om circulair te produceren, en zo minder afhankelijk te worden van nieuwe grondstoffen.

De stof van de overhemden bestaat uit 36% uit Refibra™ (Lyocell), een duurzaam garen van gerecycled katoen en houtpulp uit beschermde bossen. Het productieproces van Refibra™ is geheel circulair. De overige 64% van het overhemd is gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen. Het is uniek dat deze mix van duurzame en circulaire garens wordt gebruikt voor overhemden, omdat gerecycled materiaal doorgaans niet zo geschikt is voor het dunne en lange garen van overhemden. Het is Skot gelukt om een sterk garen te ontwikkelen dat een lange levensduur van het overhemd garandeert.

Het probleem met recycling van kleding is dat de kwaliteit van het garen snel afneemt. Met de huidige techniek, mechanische vervezeling, wordt al snel de helft de lengte van het garen verloren. Dat is voor kleding met dikkere stoffen geen probleem, zoals jeans en gebreide truien. Daar wordt al langer gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Maar voor fijne stoffen, zoals beddengoed en overhemden, is recycling heel moeilijk toe te passen. Ruben van Veen, oprichter van Skot, vertelt: “Een kledingstuk moet natuurlijk ook lang meegaan, anders is het nog steeds niet duurzaam. Met deze stof kunnen we een kwalitatief hoogwaardig product aanbieden, waarmee enorm veel CO2, water en energie wordt bespaard.”

“Een overhemd is een klassiek kledingstuk voor de man. Stijlvol en elegant. SKOT richt zich op de bewuste man die er goed uit wil zien, maar ook kleine stappen wil zetten om duurzaamheid in het dagelijks leven op te nemen. Voor deze man is er nu een uitstekende oplossing voorhanden, want de nieuwe circulaire overhemden combineren duurzaamheid met topkwaliteit en klasse”, aldus Van Veen.

De overhemden zijn twill geweven, wat een luxe uitstraling geeft en het is makkelijk te strijken. De knoopjes zijn gemaakt van corozo, ook wel het plantaardige ivoor genoemd. Voor de liefhebbers van een strakke, puntige boord is er een uitsparing gemaakt voor baleinen. De overhemden bevatten verder veel unieke details, zoals een borduursel aan de binnenkant van de mouw met “You make a difference”.

De overhemden zijn verkrijgbaar in de webshop van SKOT Fashion. Qua pasvorm is er de keus tussen slim fit en regular fit, en ook met een extra lange mouw, ook wel mouwlengte 7 genoemd.

Over SKOT

SKOT is een Nederlands kledingmerk voor mannen en biedt duurzame kwaliteitsoverhemden en T-shirts met een hoogwaardig design. Het bedrijf produceert overhemden en T-shirts van gecertificeerd biologisch katoen met een minimale impact op de natuur en positieve impact op de mensen die het maken. Met eerlijke prijzen en transparantie over het productieproces. De missie van SKOT is bijdragen aan 100% duurzame mode. De reis is gestart met de productie van duurzame overhemden. Nu wordt de volgende stap gezet met het circulaire overhemd. Lees meer over de duurzame reis van SKOT op haar website.