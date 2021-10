Kleur, vorm, architectuur en vriendschap staan centraal in de nieuwe FALL/WINTER Collectie van Hang Eleven

Young, energetic and always looking for the adventures that our planet has to offer to get the most out of our lives, that is the Hang Eleven lifestyle. The powerful beauty of the nature is the source of inspiration for Hang Eleven.

Kleur, vorm, architectuur en vriendschap staan centraal in de nieuwe FALL/WINTER collectie. De Scandinavische transitie van dit kleur palette (dag naar nacht) is het overkoepelende concept van de verschillende drops.

In de eerste release komt een palette van zachte tinten naar voor die zich vertaalt in klassieke styles als The Unisex Herringbone Overshirt, The Long Puffer Jacket voor dames en The Oversized Puffer jacket voor heren.

The Nordic Adventure is een antwoord op hoe Hang Eleven de Scandinavische schoonheid uitlicht in beeld en collectie. Waarbij je kleur, vorm, architectuur en vriendschap zal ontdekken.

Benieuwd naar de rest van The Nordic Adventure? Volg de reis via @hangeleven op Instagram.

Shop de nieuwe collectie online www.hang-eleven.com/nl-nl of in-store, te Huidenstraat 19, Amsterdam.