Kleurrijk, schattig en stylish, de zomer collectie van HEMA voor je kleine meid

Niets is zo leuk als shoppen voor je kleine meid, zeker met al die vrolijke kleuren en prints. Voor meisjes van alle leeftijden, dus ook voor de allerkleinste kun je terecht bij HEMA. Of je nu iets zoekt voor lekker thuis, voor op school of om in te spelen, HEMA heeft voor ieder moment geschikte kleding. Laat je inspireren door de nieuwste trends en stijlen en kies bijvoorbeeld voor de flared met lieflijke bloemen- en dierenprints in zachte sweatstoffen in combinatie met broderie bloesjes en truien.

Hippe printjes en fijne materialen

De kleding wordt gemaakt van fijne materialen, zoals katoen, viscose en zachte sweatstoffen. Daardoor zitten de kledingstukken lekker comfortabel. Door de vrolijke en bloemen printjes en designs, kun je lekker afwisselen en alle items combineren. Zo vind je fijne jurkjes van zachte stoffen met kort en lange mouwen, maar ook items voor een fashionable mono-look.

De collectie is nu online en in de winkels verkrijgbaar.