Knit-ted - Spring/Summer 2021

Het leven is voortdurend in beweging; geven en nemen, oud en nieuw, bijblijven en evenwicht vinden. In tijden van verandering is het verleidelijk om plezier en welzijn als vanzelfsprekend te beschouwen. Maar met zoveel keuzes die om onze tijd en aandacht vragen, is het belangrijk om het eenvoudige plezier van het leven niet te vergeten. Met deze visie presenteert Knit-ted de spring/summer 2021 collectie.

De comfortabele zachtheid van de knitwear-lijn brengt schoonheid terug in het dagelijks leven, spelend met de grenzen van ready-to-wear en verfijning. Een zacht laagjesgevoel kan worden gecreëerd met de soepele tops die passen bij de kleuren van de knitwear-lijn. De verschillende prints zijn geïnspireerd op de natuur om de collectie een krachtige energie te geven. De rijke kwaliteiten en natuurlijke kleuren die worden gebruikt in de gebreide jersey en geweven stijlen weerspiegelen de waarden van het merk op een mooie en vrouwelijke manier. Knit-ted heeft een mix van eigentijdse en tijdloze stijlen om 'wear now, wear later and have forever' pieces aan te kunnen bieden.

