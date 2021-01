Lacoste x Lemarié — Exclusieve drop: sportswear gecombineerd met vakmanschap

L A C O S T E X L E M A R I É

De ongeziene collab tussen Lacoste en het legendarische Maison Lemarié dropt een exclusieve sneak peek van de SS21 collectie. Wereldwijd zijn er slechts 200 stuks beschikbaar.

Op vraag van Lacoste introduceert Lemarié zijn savoir-faire uit de haute couture in de wereld van sportswear. Een wereldprimeur, zeg maar. Het resultaat is een crèmekleurig en marineblauw sweatshirt met de hand geborduurd met een geometrische krokodil vervaardigd uit historische jacquard labels. De oplage is beperkt tot 200 stuks wereldwijd met de codenaam #CrocoCouture.

Lacoste x Lemarié, Geborduurde Sweatshirt, 350 euro

Deze historische samenwerking met het Franse Maison Lemarié belichaamt de collagegeest, alomtegenwoordig in de SS21 collectie van Lacoste. Maison Lemarié is een vermaard veren- en borduuratelier van het hoogste echelon. In samenwerking met vooraanstaande Parijse modehuizen creëert Maison Lemarié sinds 1880 onvergetelijke stukken.

Nu exclusief verkrijgbaar op www.lacoste.com.

O V E R L E M A R I É

Maison Lemarié, opgericht in 1880, is één van de laatste veren- en bloemenborduurateliers ter wereld. Het atelier staat ook gekend om haar uniek maatwerkatelier gespecialiseerd in kielen, plooien, inlegsels en uiterst verfijnde ruches in opdracht van de grootste Franse modehuizen. In 1996 is Lemarié een Chanel Métier d'Art geworden.

O V E R L A C O S T E

Lacoste is het creatieve geesteskind van Frans tenniskampioen René Lacoste. Het jonge tenniswonder houdt van uitdagingen en zijn teamcaptain weet dit. Hij belooft de 19-jarige speler een prachtige krokodillenleren koffer als hij de moeilijke wedstrijd wint. René Lacoste wint de wedstrijd niet, maar zijn hardnekkigheid op het veld is de pers niet ontgaan en bezorgt hem de bijnaam 'de krokodil'.

In een poging om comfort en klasse te verenigen op en naast de tennisbaan, ontwerpt hij het allereerste poloshirt. Wat oorspronkelijk bedoeld was voor zichzelf en zijn vrienden, lag aan de basis van de lancering van Lacoste in 1933. Vandaag maakt het ontwerp nog steeds essentieel onderdeel uit van het DNA van het merk.

In oktober 2018 neemt Louise Trotter het roer over als creatief directeur en bezorgt het heritage label een moderne upgrade. De Britse ontwerpster debuteert met een sterke AW19-collectie en bouwt sindsdien verder op hetzelfde elan, waarin ze sportieve klassiekers heruitvindt en voorziet van een elegante flair. Meer info op www.lacoste.com.