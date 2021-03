LACOSTE X POLAROID: KLEUR BEKENNEN

Lacoste is in full colour dit voorjaar met een frisse samenwerking met Polaroid. De krokodil poseert in de meest opvallende kleuren van de regenboog. Maak je klaar om kleur te bekennen met de collectie die op 17 maart uitkomt.

Lacoste ziet het leven weer door roze - of rood, groen en geel - getinte glazen: ongefilterd, close-up en groothoek. Het gaat over het veranderen van perspectief, je beste beentje voor zetten en in het heden leven. Het is een kans om een nieuwe start te maken en 2020 achter je te laten, om het landschap opnieuw te kiezen en om je voor te bereiden op het maken van nieuwe herinneringen. De beste manier om goede vibes te krijgen is een gloednieuwe samenwerking tussen het krokodillenmerk en het iconische merk Polaroid voor een technicolor capsulecollectie die gewaagd, kleurrijk en leuk is.

ALLEEN GOEDE VIBES

Polaroid legt al meer dan 70 jaar herinneringen vast op glanzende instantfilm - van grote evenementen tot privé-gelegenheden - alles in levendige kleuren en warme tinten. Voor het voorjaar van 2021 verdiepte Lacoste zich diep in dit legendarische, kleurrijke en culturele erfgoed. Geïnspireerd door het beroemde regenbooglogo van Polaroid uit de eerste instantkleurenfilm die in 1963 werd ontwikkeld, concentreert de Lacoste x Polaroid-collectie zich rond de kenmerkende blauwe, groene, gele, oranje en rode regenboog van het creatieve merk.

De Lacoste-krokodil marcheert over gedurfde, blokkleurige achtergronden op klassieke polo's en hoodies, terwijl polokleding en shirts met oversized strepen zorgen voor een opvallend silhouet. Accessoires zijn ook volledig in kleur behandeld, want witte sneakers krijgen subtiele kleuraccenten, tennisschoenen krijgen regenboogstrepen en petten, horloges en rugzakken zijn een concentratie van energieke, sportieve stijl. Kijk goed en je zult zien dat de krokodil centraal staat met het pièce de résistance - een Polaroid 600 instant camera in beperkte oplage.

Voor Lacoste Live worden archiefbeelden van Lacoste gelaagd op kleurrijke oversized poloshirts, hoodies, T-shirts en trainingsbroeken.

WONEN IN HET HIER EN NU

Simon Schmitt schoot de campagne in Marseille en met zowel natuurlijk als flitslicht, creëren dansers en skaters een puzzel in voortdurende beweging, frame voor frame, beeld voor enkel beeld. Verenigd door het karakteristieke Polaroid-regenboogspectrum en de Lacoste-stukken in de collectie, is elk shot een eerbetoon aan vreugde, durf en vrijheid.

De samenwerking wordt op 17 maart online en in de winkel gelanceerd, wanneer de Polaroid-regenboog de vloer zal veroveren in een supergroot decor terwijl de collecties de etalages verfraaien.

BELANGRIJKSTE PUNTEN

De Lacoste x Polaroid-collectie is vanaf 17 maart 2021 online en in Lacoste-winkels verkrijgbaar.

OVER LACOSTE

Sinds Vanaf het moment dat de allereerste polo werd gemaakt in 1933, vertrouwt Lacoste op zijn authentieke sporterfgoed om optimisme en elegantie uit te dragen dankzij een unieke en originele lifestyle voor vrouwen, mannen en kinderen. Lacoste bevindt zich op het kruispunt van sport en mode, het creëert beweging in ons leven en bevrijdt onze zelfexpressie. In elke collectie, in elke lijn, vind je de tijdloze elegantie van Lacoste door een combinatie van een creatieve en klassieke stijl. Sinds het begin is de aura van de krokodil krachtiger geworden met elke generatie die hem heeft gedragen, en is hij een verzamelbord geworden dat verder gaat dan stijl. Van land tot land, van de ene generatie op de andere, van de ene vriend naar de andere, worden Lacoste-stukken doordrenkt met een emotionele band die ze tot de status van iconen verheft. De Lacoste elegantie - zowel universeel als tijdloos - brengt een grote gemeenschap samen, waarin iedereen elkaars waarden en verschillen respecteert en erkent

LACOSTE is een internationaal merk van de MF Brands Group, gevestigd in 98 landen, met een netwerk van 1100 winkels.

OVER POLAROID

Polaroid werd in 1937 opgericht door Edwin Land als een icoon van innovatie en techniek. Pas in 1943 toen Lands dochter vroeg waarom ze niet meteen een foto van zichzelf kon zien, ontstond het idee voor de instantcamera. In 1947 werd het werkelijkheid met de allereerste instantcamera ooit