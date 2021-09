Lederwarendagen in CAST

Nieuwegein, 23-09-2021

Op maandag 20 en dinsdag 21 september 2021 stond CAST volledig in het teken van Lederwaren en Accessoires. De Lederwarendagen werden opnieuw georganiseerd in samenwerking met Goldkrone-Lecombi. De dagen waren toegankelijk voor alle leveranciers, winkeliers en inkopers uit de schoenen-, mode- en lederwarenbranche uit de Benelux.

Aanbod van merken & opkomst

Tijdens de Lederwarendagen waren er ruim 60 merken aanwezig op 1.000 m2 beursvloer waaronder Thule, Burkely, Oilily en Bulaggi. De gastexpo werd maandag het drukst bezocht. In totaal werden de Lederwarendagen door 130 winkels bezocht. Voor zowel gastexposanten als bezoekers werd er rond het middaguur een goed verzorgde lunch uitgedeeld. Opnieuw verliep de samenwerking tussen CAST en Goldkrone-Lecombi erg prettig. De Lederwarendagen zijn perfect om op een ongedwongen en overzichtelijke manier nieuwe collecties te bekijken en relaties te onderhouden. Dit werd door bezoekers en gastexposanten meerdere keren gedurende de twee dagen benadrukt.

Aankomende evenementen en open dagen

Op maandag 27 september 2021 staat CAST in het teken van comfort. De COMFORTDAG is het uitgelezen moment om je assortiment aan te vullen met nieuwe of bestaande comfortmerken. Tijdens de COMFORTDAG worden er in het atrium van CAST highlights van diverse comfort collecties getoond in de vorm van een 'comfort market'. Ook kan je een bezoek brengen aan verschillende comfortmerken in de vaste showrooms en zijn Vionic en Softwaves als gastexposant aanwezig, te vinden op niveau 1 langs de balustrade.

De komende weken zijn er nog open dagen gepland waarbij alle vaste showrooms geopend zijn. Te weten op 28 september en 4, 5, 11 en 18 oktober. Op alle open dagen zijn de vaste showrooms in CAST geopend van 09:00 tot 17:00.

Uit een data-analyse blijkt dat het bezoek meer over de week is verspreid. CAST blijft geopend voor bezoekers die het centrum op afspraak met hun leverancier willen bezoeken.

Over CAST

CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 150 showrooms gevestigd van nationale en internationale merken. Met een vast aantal inkoopdagen kun je als inkoper ieder inkoopseizoen terecht om de nieuwe en doorlopende collecties te bekijken en in te kopen op voororder of uit voorraad. CAST is trots merkambassadeur voor meer dan 500 merken!