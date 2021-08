Lekvrij ondergoed van HEMA

Één op de drie vrouwen in Nederland ervaart stressincontinentie. Of je nu last hebt van een blaasontsteking, een zwakke bekkenbodem na je bevalling of tijdens het sporten, het kan vervelende momenten opleveren. Speciaal hiervoor heeft HEMA nu het juiste ondergoed in het assortiment: lekvrij ondergoed dat speciaal is ontwikkeld voor urineverlies.

Stressincontinentie kan op verschillende momenten plaatsvinden, het verliezen van urine kan voorkomen bij hoesten, niezen of lachen. Veel vrouwen maken gebruik van inlegkruisjes of maandverband, dat kan nu vervangen worden door de lekvrije hipster van HEMA.

Drie theelepels vocht

De lekvrije hipster van HEMA is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren: zwart, donkerblauw en beige. In de hipster is een drievoudig gelaagd kruis verwerkt dat 3 theelepels vocht kan absorberen. Het ondergoed is rekbaar en kan gewassen worden op 40 graden. Extra pluspunt: de hipster is naadloos en zit daardoor extra comfortabel. De prijs €10,-.

