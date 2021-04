_LESS AND BETTER_: _LAB_

_LESS AND ...

De Coronacrisis is voor ons een startpunt geweest om aan de wereld van de Fashion Retail iets nieuws en iets unieks te geven.

Deze crisis haalt ons professionele en privéleven helemaal overhoop. Het toont ons ook steeds duidelijker het belang om dicht bij onze klanten te staan en hen maximaal en zo flexibel mogelijk te bedienen.

Maar er is meer. Uit deze crisis zijn nog meer ecologische en milieuvriendelijke tendensen ontstaan. We moeten oog hebben voor deze veranderingen en vooral mee-evolueren in deze richting als we als merk willen blijven bestaan.

Hieruit is _LESS AND BETTER_ geboren

Aan multimerken fashion stores bieden we de mogelijkheid naar believen en naar behoefte stock te bestellen, zonder enige verplichting qua budget en hoeveelheden.

De collectie bestaat uit een breed gamma aan bermuda’s? chino’s in Cotton-stretch en Jeans denim, exclusief en ecologisch verantwoord geproduceerd in Turkije:

OEKO TEX normen voor behandeling en recyclage van het gebruikte water GOTS normen –Global Organic Textile Standard – voor het niet giftige dyeing proces

Less and Better is dus een uniek en origineel concept dat ‘Eco-verantwoordelijkheid’ en ‘Service à la carte’ verenigt.

“Together, let’s consume better!”

