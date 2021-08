LEVI’S® RED TAB HERFST/WINTER ‘21

Levi’s® verenigt mens en natuur in herfst- en wintercollecties van 2021

We mogen mens en natuur niet als tegengestelden zien. Integendeel: als mens kunnen we onszelf ontdekken en tegelijk de natuur beschermen. Als we maar verantwoord consumeren. Dat is het uitgangspunt van Levi’s® herfst- en wintercollecties voor 2021, die we het best kunnen omschrijven met de leuze "Beter kopen. Langer dragen".

De afgelopen seizoenen lag de focus op natuur en buitenleven. Nu legt Levi’s® het accent op duurzaamheid – om de natuur te beschermen. De collecties zijn een eerbetoon aan de natuur. Dat blijkt zowel uit de stijl als uit het productieproces. Ze vieren ook het typisch menselijke – onze individualiteit, onze creativiteit, en hoe we die tegelijk te danken hebben aan en ten dienste moeten stellen van de natuur. Het concept van dit seizoen? Human Nature: optimisme en liefde voor ambachtelijk werk. En Levi’s® zorgt er, zoals altijd, voor dat we er stijlvol uitzien, waar we ook zijn: op het werk, op school, of thuis (en daar zijn we steeds vaker).

VROUWEN

Voor vrouwen draait het dit seizoen om combinaties van hoog en laag; om een moderne twist op klassiekers uit de seventies. Dat hoorde je goed: de seventies zijn weer helemaal in, met een zweempje nineties, afgewerkt met een vleugje moderne streetstyle. De nieuwe 70's High-collectie belichaamt die combinatie perfect. Voor die collectie snuisterde Levi’s® in zijn Orange Tab-archieven, en dat zie je aan de superhoge taille met ritssluiting. 70's High pakt uit met de 70's High Flare, de 70's High Slim Straight en de 70's High Micro Mini – alle drie verkrijgbaar in niet-rekbare denim met TENCEL™-vezels en in rekbare denim van organisch katoen. Combineer ze met sneakers voor een casual look; met laarzen voor een gewaagdere uitstraling. Mag het wat geraffineerder? Trek er een strakke blazer en vrouwelijk bloesje boven aan en speel met de combinatie van hoge en lage stukken.

Maar daar stopt Levi’s® reis naar de seventies niet. Zou houdt Levi’s® Math Club het midden tussen wiskundenerd en kunststudent: de fit die iedereen had willen dragen in de middelbare school. De jeansbroek heeft een superhoge taille met ritssluiting, en begint boven de knie losjes uit te lopen, tot boven de enkel. Retro! Het silhouet is aansluitend, maar op heup- en dijhoogte zit de broek losser dan de slim en skinny jeans die seizoenenlang populair waren.

Pofmouwen, bloemenprints, ruches en stofjes die de casual look van denim perfect aanvullen: dit seizoen zijn vrouwelijke bloesjes ook helemaal in. Een opvallend nieuw stuk is onze supervrouwelijke Prairie Trucker Jacket. Met de brede kraag met ruches en de peplumpasvorm is dit jasje cool én vrouwelijk: de perfecte balans tussen het lieve meisje en onze workwearroots. Met zijdezachte TENCEL™. Met of zonder kraag? Aan jou de keuze!

MANNEN

Voor mannen wordt dit een relaxed seizoen – dat geldt zowel voor de fit als voor de stijl. En de nineties laten zich duidelijk voelen! Dat zie je in onze denimlijn So High Slim. De inspiratie haalden we uit de klassiekers van Levi’s® Orange Tab, maar de taille in de So High-collectie is nog hoger. De relaxed fit is dan weer een knipoog naar de klassieke seventiesstijl die in de nineties aan populariteit won. We gaven dus een moderne twist aan een seventiesmodel. Je hebt de keuze uit de slim- en de bootcutversie.

Verder breidden we de Stay Loose-lijn uit met T-shirts, broeken en truckers met losse, relaxed pasvormen. Zorgeloos genieten in onze coole, geweven Camp Shirts met patronen en geborduurde kragen, of in onze wijdvallende Stay Loose Cardigans in tricotsteek, met een opvallende vroegeninetiesvibe. Beide gaan naadloos samen met de nieuwe So High-jeans en de 551™Z Authentic Straight Crop-jeans, de nieuwe versie van de populaire jeans met ritssluiting die we vorig jaar op de markt brachten, maar dan met getrimde zoom, en lossere, wijdere rechte pijpen.

Ook voor de truckers ontwierpen we een losser model, de nieuwe Sunset Trucker. De oversized, boxy pasvorm met contrasterende kraag in corduroy maakt van de Sunset Trucker een supercomfy, coole jas, geïnspireerd op Levi’s® workwearroots, maar dan met een moderne streetweartwist. Onze collectie comfortabele én coole stukken voor binnen en buiten is niet compleet zonder de nieuwe Levi’s® XX Chino EZ. De EZ vind je als korte en lange broek, en is perfect om thuis in stijl én comfort te werken. Een chique chinosweatpants met volledig elastische taille – zoals het sweatpants betaamt – maar gemaakt uit zacht keperkatoen – zoals het hoort voor chino's.

GENDERNEUTRAAL

Nu we zoveel tijd thuis doorbrengen, willen we zoveel mogelijk comfort. Helemaal ideaal als je een supercomfy outfit vindt waarin je toch snel koffie kunt gaan halen, vind je niet? Levi’s® Red Tab™ Sweats is precies wat je zoekt. Elk stuk – de Red Tab™ Sweats Crew, Red Tab™ Sweats Hoodie, Red Tab™ Sweats Zip Hoodie, en Red Tab™ Sweatpants en Sweatshort – is vervaardigd uit zijdezachte Franse katoenen badstof en is verkrijgbaar in een waaier aan kleuren en patronen. Laat je fantasie de vrije loop en combineer de supercomfortabele stukken naar hartenlust. De Red Tab™ Sweats-collectie straalt een vintage vibe uit – ze zou worstelteams niet misstaan bij de opwarming – en zit lekker losjes. Levi’s® koos een iets zwaardere stof, voor een klassieke look. Dankzij de kleuren, patronen en stijlcombinaties is de collectie op en top modern.

BETER KOPEN. LANGER DRAGEN.

Levi’s® spant zich al lang in voor duurzamere productiepraktijken, en dat blijft ook dit seizoen het geval. Zo heeft Levi’s® ambitieuze klimaatactieplannen, zet het zich in voor duurzaam waterbeheer, investeert het in materialen en technologieën zoals katoenhennep en organisch katoen, en drijft het de Water Less®-productie op. Doel: minder natuurlijke hulpbronnen verbruiken en er mee voor zorgen dat de kledingindustrie minder schadelijk is voor de planeet. Een voorbeeld: voor 76 % van alle producten van Levi Strauss & Co. en voor 70 % van Levi’s®-broeken, -rokken en -truckerjackets gebruiken we onze Water Less®-technologie. Sinds we die reeks afwerkingstechnieken en hergebruiksrichtlijnen voor water hanteren, konden we al ruim 4 miljard liter water uitsparen en bijna 10 miljard liter water hergebruiken. We bieden de kennis rond die innovaties vrij aan, om de kledingindustrie aan te moedigen ze ook toe te passen en zo water te besparen.

Levi’s®-producten zijn ontworpen om de tand des tijds duurzaam te doorstaan. Koop ze, draag ze. Geniet er jarenlang van. Moet je Levi’s®-jeans of -trucker worden hersteld? Breng ze naar een Levi’s® Tailor Shop voor naai- of patchwerk, of laat ze omvormen tot een volledig nieuw stuk.

Levi’s® moedigt zijn klanten aan om minder weg te gooien en langer van hun denim te genieten door de producten ofwel eindeloos te herstellen, ofwel een tweede leven te geven bij een nieuwe eigenaar. "Wanneer je een jeans hebt die al jarenlang je trouwste vriend is, of op zoek gaat naar tweedehandsdenim, merk je het meteen: Levi’s® is gemaakt voor de eeuwigheid en behoudt zijn waarde langer", zegt Paul Dillinger, Vice President of Product Innovation. "We willen onze klanten jeans bieden die zowel fysiek als emotioneel duurzaam zijn. Daarom investeren we in kwaliteit en ontwerpen we jeans die hun waarde behouden." Modeproductie en -consumptie zijn niet meer duurzaam, dat beseffen we: tussen 2000 en 2020 verdubbelde de wereldwijde kledingconsumptie. We hebben meer kledingstukken, en dragen ze minder vaak. We gooien ze ook veel sneller weg: bijna dubbel zo snel als 15 jaar geleden. Daarom roepen we onze klanten op om slimmer te kopen en hun kleding langer te dragen. En we beseffen maar al te goed dat er voor ons ook werk aan de winkel is.