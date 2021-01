Liefling FW21 Collectie

Nieuw Nederlands premium overhemden merk: Liefling Shirts

Veel mannen herkennen het probleem dat je een lekker overhemd hebt - dat op een moment versleten is. Vervolgens ga je online op zoek naar exact hetzelfde overhemd en dan kom je er achter dat het overhemd niet meer leverbaar is. Dat verandert nu. Er is namelijk een nieuw premium Nederlands overhemden merk, Liefling. Een groot deel van de collectie is gebaseerd op het ‘never-out-of-stock’ principe: Wanneer een bepaald overhemd jouw favoriet is, dan dien je het overhemd altijd te kunnen kopen”, aldus de oprichters. Bovendien wordt er elk seizoen nieuwe modellen ontworpen volgens de laatste modetrends. Voor het autumn/winter seizoen zijn dat een aantal denim shirts. Liefling is een nieuw merk van de mannen achter het online fashion bedrijf ShirtsofHolland, met labels als Mouwlengte 7, Heeenzaak, Poloshop, Overhemden, Sleeve 7 en Shirts of Cotton.

High quality premium shirts

Het merk wil het kopen van overhemden weer simpel maken. Liefling betekent letterlijk jouw favoriet. Liefling biedt een complete basis collectie van premium overhemden, geweven met de best beschikbare stoffen. Het merk heeft een geoptimaliseerde fit speciaal voor de West Europese man. Hierdoor is de pasvorm geoptimaliseerd om bij elke maat mooi aansluitend om het lichaam te zitten. Liefling noemt dit: ‘slim fit’. Uniek is ook de grote collectie ‘one piece collar’ overhemden. Deze hebben een boord dat uit één stuk gesneden is. Deze kraag geeft een schitterend effect aan het overhemd. Het is uitermate geschikt wanneer geen das gedragen wordt. Daarnaast biedt het merk een grote collectie overhemden met moderne cut away boord. Zo’n weggesneden kraag perfect voor zowel zakelijke als casual overhemden.