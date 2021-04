Lil’ Atelier - All Materials

Winter 2021

Lil' Atelier werkt voor elke collectie met mooie, natuurlijke materialen, zoals biologisch katoen en hoge kwaliteit cashmier, wol en linen. Lil' Atelier omarmt de schoonheid van minimalisme en natuurlijke, comfortabele materialen, voor een betere wereld waar ook nieuwe generaties in kunnen bloeien.

De voordelen van tijd buiten spenderen en de focus op het creëren van memorabele momenten, leiden ons naar het thema van de wintercollectie 2021 – Winter Wonderland.

De collectie bevat handgetekende winter wonderland motieven, zoals duindoorn en paddenstoelen. Deze motieven zorgen voor herkenning en vertrouwdheid en dragen bij aan een lange levensduur van de items. Families kunnen op deze manier hun connectie met de natuur koesteren en meer tijd buiten spenderen om de natuur te verkennen.

De winterse stoffen van Lil’ Atelier bestaan uit biologisch katoen, kwalitatieve cashmier, wol en linnen, met de focus op zachte stoffen met structuur met een handgemaakte look. De gebreide stoffen en structuren zijn geïnspireerd door vintage kledingstukken, natuur en erfstukken. Deze inspiratiebronnen zijn allemaal belangrijk om de collectie een nostalgische sfeer te geven.

De kleuren van de collectie zijn ingetogen en aards en geven een gevoel van knusheid en kalmte.



Good Cashmere

Deze hoge-kwaliteit cashmier is gecertificeerd volgens de Good Cashmere Standard. Deze richtlijn zorgt ervoor dat er goed gezorgd wordt voor de cashmier geiten, het milieu beschermd wordt en dat de herders die de cashmier produceren ondersteund worden.

Organic Cotton

Biologisch katoen is normaliter katoen dat verbouwd wordt zonder het gebruik van gevaarlijke pesticiden of synthetische meststoffen. Het biologische katoen wat gebruikt wordt, is gecertificeerd door ’s werelds toonaangevende verwerkingsstandaard voor biologisch textiel. Dit zorgt ervoor dat er geen schadelijke chemicaliën gebruikt worden. Dit is goed voor iedereen die betrokken is bij het maken van onze katoenen kledingstukken.

Biologisch katoen kan op dezelfde manier hergebruikt worden als het katoen wat normaliter gebruikt wordt. Alle natuurlijke vezels, bijvoorbeeld katoen, vlas en hennep kunnen worden omgezet in restafval.

Over Lil’ Atelier

Lil’ Atelier omarmt de schoonheid van minimalisme, natuurlijke en comfortabele materialen die gemakkelijk te dragen zijn. De collecties zijn geïnspireerd door de natuur en gefocust op textuur, kleur, humeur en handgetekende elementen, die het verhaal vertellen over Lil’ Atelier.

De kleuren zijn ingetogen, aards en bewust samengesteld, zodat eerdere collecties gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met huidige collecties en zo meerdere seizoenen kunnen worden gedragen.

Lil’ Ateliers tijdloze stukken zijn gemaakt voor individualiteit, om comfortabel te kunnen spelen en om toekomstige generaties te laten bloeien.