Lil'Atelier - The Story & Sustainability

Samen is beter dan alleen. Dat is waar we bij Lil'Atelier in geloven. Wanneer we voor elkaar en onze kinderen zorgen en rekening met elkaar houden, zijn we de beste versie van onszelf. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om te streven naar een zo duurzaam mogelijk merk, zodat de aarde een fijne plek blijft voor volgende generaties.

Onze materialen



Good cashmere

Deze hoge-kwaliteit cashmier is gecertificeerd volgens de Good Cashmere Standard. Deze richtlijn zorgt ervoor dat er goed gezorgd wordt voor de cashmier geiten, het milieu beschermd wordt en dat de herders die de cashmier produceren ondersteund worden.

Organic cotton

Biologisch katoen is normaliter katoen dat verbouwd wordt zonder het gebruik van gevaarlijke pesticiden of synthetische meststoffen. Het biologische katoen wat gebruikt wordt, is gecertificeerd door ’s werelds toonaangevende verwerkingsstandaard voor biologisch textiel. Dit zorgt ervoor dat er geen schadelijke chemicaliën gebruikt worden. Dit is goed voor iedereen die betrokken is bij het maken van onze katoenen kledingstukken.

Biologisch katoen kan op dezelfde manier hergebruikt worden als het katoen wat normaliter gebruikt wordt. Alle natuurlijke vezels, bijvoorbeeld katoen, vlas en hennep kunnen worden omgezet in mestafval.

Over Lil’ Atelier

Lil’ Atelier omarmt de schoonheid van minimalisme, natuurlijke en comfortabele materialen die gemakkelijk te dragen zijn. De collecties zijn geïnspireerd door de natuur en gefocust op textuur, kleur, humeur en handgetekende elementen, die het verhaal vertellen over Lil’ Atelier.

De kleuren zijn ingetogen, aards en bewust samengesteld, zodat eerdere collecties gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met huidige collecties en zo meerdere seizoenen kunnen worden gedragen.

Lil’ Ateliers tijdloze stukken zijn gemaakt voor individualiteit, om comfortabel te kunnen spelen en om toekomstige generaties te laten bloeien.

Lil'Atelier biedt vier collecties per jaar, plus één express collectie. Alle items hebben een gemiddelde marge van 3.0 en er is geen minimum afname noodzakelijk. De maten van de baby collectie lopen van maat 56-58 en mini van 92-122/128.