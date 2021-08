LingaDore AW21 Lounge Collectie

Mooie, warme natuurtinten waarin je lekker kan chillen, comfortabele, zachte, natuurlijke materialen waarin je fashionable thuis voor de dag kunt komen. Een lekkere warme kop chocolademelk in de hand, een kampvuurtje aan en genieten, in stijl, van de sterrenhemel!

AW21 lounge collectie



De uitgebreide Lounge Collectie bestaat uit 8 verschillende, cosy, series:

Winetasting Marl

Een superzachte jersey pyjama en pyjamadress in de kleur: winetasting marl. De klassieke stijl maakt deze set stijlvol door eenvoud. Proost.

Hearted

Liefde op het eerste gezicht: deze hart print set. Een volledige set in natuurlijk viscose. Kies je voor een warme pyjama of een fijne pyjama dress met lekkere sokken? Romantisch wegdromen gegarandeerd.

Leather brown

Twee uni styles uitgevoerd in Leather Brown: een pyjama set met lange broek en top met lange mouwen en een pyjama jurk.

Adobe rose

Zei iemand Pyjama Party? Door het mooie, zachte, natuurlijk materiaal waffle cotton wil je deze outfit nooit meer uit doen. Een stoere, hippe jumpsuit en een heerlijke zachte pyjama jurk in Adobe Rose maken deze serie compleet.

Flowerpower

Feel free & dream on met een fashionable, retro, high waisted jumpsuit van natuurlijk viscose of een flowerpower print pyjamabroek met een aangenaam zacht jersey shirt in deep rose met vrouwelijke kanten details. Groovy!

Atlantic deep

Stoer, zacht, vrouwelijk en zeer comfortabel zijn de woorden die deze serie het beste omschrijven. Opvallend is de diepe Atlantic kleur en de tops, voorzien van embroiderie motief aan de achterkant.

Adobe marl

LingaDore houdt van zachte materialen waarin we ons vrouwelijk voelen en lekker kunnen cocoonen met een goed boek. Het guipure motief op de halslijn en de bijpassende trim op de mouwen zijn dan ook spot on.

Rose smoke

Niks zegt lekker loungen als deze heerlijke warme fluffy vesten. Dit seizoen zijn ze lang en uitgevoerd in mooie warme kleuren. Perfect te combineren met de rest van de collectie.

Over LingaDore

Achter het, in 2005 opgerichte, merk LingaDore staat een klein toegewijd team, dat hard werkt, met passie en plezier. LingaDore is een onderdeel van Mendels Fashion Group dat in 1980 is opgericht in Dinxperlo, Gelderland. Naast het Nederlandse hoofdkantoor is er ook nog een vestiging in Hong Kong. Het label, wiens producenten meer dan 40 jaar ervaring achter zich hebben in de lingeriebranche, verkoopt haar lingerie, badmode en homewear collecties over de hele wereld. Klanten kunnen er terecht voor luxe basics, maar ook speciale items, stuk voor stuk bereikbaar voor elke vrouw (met maten van XS tot 4XL) en portemonnee. Niet voor niets hanteert LingaDore als motto: betaalbare luxe voor iedereen.