LIU JO breidt deze lente/zomer duurzame collectie verder uit

Deze lente/zomer breidt LIU JO zijn duurzame collectie verder uit met nóg meer glamour. LIU JO Better Denim komt met nieuwe stijlen en speciale items voor een compleet groene outfit. Ook komende lente/zomer gaat LIU JO door op de ingeslagen groene weg en met 21 nieuwe kledingstukken breidt het bedrijf zijn duurzame denim collectie dan ook flink uit. Zoals altijd staan de wensen van LIU JO-liefhebbers daarbij centraal en worden de milieuvriendelijke fans op hun wenken bediend.

Nature in mind

De collectie LIU JO Better Denim SS20 bestaat uit kledingstukken die zijn geïnspireerd op de natuur en op een natuurvriendelijke manier zijn geproduceerd: maak dus ruimte in je kledingkast voor nieuwe jeans, tijdloze must-haves in talloze iconische stijlen en modellen, maar ook voor shirts, jasjes en shorts die zijn versierd met fonkelende accenten en opvallende metallic zilveren sterren. Er is ook een compleet groene outfit, zorgvuldig gestyled in verschillende wassingen en met een waterval van sterren, verkrijgbaar in diverse pasvormen (zoals bootcut, skinny, boy, slim fit en straight) voor elke smaak én elke stemming.

Sustainable chique

LIU JO Better Denim volgt de trends van komend seizoen en heeft daarbij de perfecte balans weten te vinden tussen kwaliteit, stijl en de bescherming van onze aarde. Dankzij het milieuvriendelijke productieproces en het gebruik van chitosan en de exclusieve Indigo Juice®-technologie van Candiani worden er minder water, energie en chemicaliën gebruikt. Het is niet alleen een milieuvriendelijke, maar ook hoogwaardige capsulecollectie vol glamour, met modellen die de vrouwelijkheid accentueren. Zo is LIU JO erin geslaagd om een milieubewust product tot een verleidelijk kledingstuk te transformeren.

OVER LIU JO