LIU JO en Kendall Jenner vieren samen hun 25ste verjaardag #BORNIN1995

Muziek luisterde je op je Walkman, sociale media waren science fiction en de mode zou voorgoed veranderen. Het was 1995. Het jaar waarin LIU JO zijn debuut maakte in de modewereld en alles inzette op de toekomst, met haar eigen kenmerkende blik op de hedendaagse wereld. Daar zat een simpele maar innovatieve gedachte achter: iets creëren waarmee vrouwen altijd zichzelf konden zijn, waarmee ze zich elke dag gesteund zouden voelen. Wat er sindsdien is gebeurd, is het verhaal van een merk dat in de loop der jaren zijn internationale weg heeft gevonden, geheel volgens zijn eigen filosofie, en dat nu, in 2020, iets te vieren heeft. Bij deze verjaardag draait het niet zozeer om de leeftijd maar vooral om de waarden die het merk uitdraagt, en het gaat niet alleen om wat er is bereikt; dit jubileum markeert ook een nieuw begin.

#Bornin1995 is de hashtag die bij LIU JO’s nieuwe communicatie hoort, en Kendall Jenner, het onbetwiste stijlicoon van onze tijd, is daarvan het gezicht. Als super topmodel en internationale influencer schittert ze in deze nieuwe communicatie dimensie. Een jaar lang zullen haar gezicht en persoonlijkheid centraal staan in een project dat de grenzen van een ‘gewone’ campagne overstijgt. Het wordt een universele 360 graden boodschap voor alle 25-jarigen van nu, die in LIU JO een dagelijkse bondgenoot vinden die hen sterk, mooi en zelfverzekerd maakt.

Van Kate Moss naar Kendall Jenner

Kendall is uitverkoren vanwege haar grote media-invloed en omdat ze qua leeftijd en symboliek zo dicht bij het merk staat: zelf is ze immers ook in 1995 geboren. Ze vormt de ideale brug tussen het verleden, het heden en de toekomst van het merk. Ze is zo cool dat ze Kate Moss, nog zo’n geweldig icoon van deze tijd, die met haar tijdloze allure zo lang gezichtsbepalend is geweest voor het merk, voorbij lijkt te zijn gestreefd. ‘Van Kate naar Kendall’; een mooiere ontwikkeling hadden we ons niet kunnen wensen!

Glamour icoon

Kendall is een onweerstaanbare 25-jarige vrouw, en een perfect voorbeeld van iemand met een dubbele ziel: een echte rockchick die ook een chiquere, vrouwelijkere kant heeft. Daarom past ze bij LIU JO, een merk dat ook altijd oog heeft voor de verschillende kanten van de vrouw. En dat zie je... In zowel de denim- als de traditionelere collecties.

Kendall's foto’s dragen bij aan de positionering en de waarden van het merk en komen terug in verschillende soorten content voor de digitale wereld. Aan de ene kant een meer klassieke multimedia campagne, waarin de band tussen LIU JO en zijn trouwste klanten wordt versterkt; en aan de andere kant een nieuwe digitale dimensie, die speciaal gecreëerd is om in contact te komen met de jonge vrouwen die nu de toekomst van het merk bepalen. Met haar enorme media-invloed en haar pure glamour is Kendall een waar icoon voor de jongere vrouwen en daarom is zij nu het gezicht van een merk dat de taal van Generatie Z spreekt, zonder concessies te doen aan zijn waarden: #Bornin1995, maar klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

OVER LIU JO

De creatieve filosofie is erop gericht om de natuurlijke schoonheid en vrouwelijkheid van elke vrouw te verbeteren. Liu Jo werkt met energie en enthousiasme om hedendaagse creaties aan te bieden met de onmiskenbare Liu Jo-identiteit: een onmiddellijk herkenbare stijl die tot uiting komt in hoogwaardige materialen en nauwgezette aandacht voor details. Diep geworteld in het vakmanschap van het Carpi-gebied, blijft het merk loyaal aan hen authentieke traditie en Italiaanse stijl die elegantie en betrouwbare kwaliteit, verfijning en allure spelt.