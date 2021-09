Livera FW21: Reset & Go

We wake up again

We celebrate and (re)create

We realize and breathe again

We (re)collect and (re)combine

We are more real than ever

We have space to (re)dream

We feel free

Als het afgelopen jaar ons iets heeft gegeven is het wel bewustzijn. Bewust van hoe goed we het hebben en de vrijheid die we normaal gesproken ervaren. De FW21 collectie van Livera nodigt ons dan ook uit om op de reset knop te drukken en ruimte te maken voor een dosis fun, vrijheid en plezier.

Feel good mood

Na een lange tijd onszelf te hebben verstopt, is het tijd om gezien te worden. Kleur, plezier en speelsheid komen samen in loungesets met marble print, kimonos met grafische bloemenprint en vrolijk gekleurde lingerie sets met een shiny touch. Mode we hebben je gemist!

From forest to fashion

We zijn ons meer dan ooit bewust van hoe we moeten omgaan met zoveel mensen op deze planeet en in de natuur. Elke dag wordt het belangrijker om bewust en duurzaam te zijn en deze collectie is, met haar hints of nature, daar een mooie herinnering aan. Gestreept kant in taupe wisselt een satijnen pyjama in animal print af en bloemenprints sieren lounge broeken en slip dresses.

The essentials

Ontwerpen waarin vrouwen zich het meest levendig voelen. Huidvriendelijk met een zacht gevoel, gemakkelijke maatvoering en comfortabele items, dat is wat Livera’s Best Fit collectie essentieel maakt. Functioneel, maar toch op en top verzorgd met naadloze BH’s in uni kleuren en bijpassende slips met een subtiel accent.